Куфос и Бейкер покинули ЦСКА. Оба пришли из НБА прошлым летом

Коста Куфос перешел из «Сакраменто», он сыграл 17 матчей в Евролиге и десять – в Единой лиге ВТБ.

Комментарий президента ЦСКА Андрея Ватутина: «Полученная на предсезонке травма не позволила Косте сразу поймать игровой ритм и занять свое место в ротации».