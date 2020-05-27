ЦСКА (б)
Евролига
Единая Лига ВТБ
баскетбол
Коста Куфос
Рон Бейкер
Куфос и Бейкер покинули ЦСКА. Оба пришли из НБА прошлым летом
27 мая 2020, 11:36
Коста Куфос перешел из «Сакраменто», он сыграл 17 матчей в Евролиге и десять – в Единой лиге ВТБ.
Комментарий президента ЦСКА Андрея Ватутина: «Полученная на предсезонке травма не позволила Косте сразу поймать игровой ритм и занять свое место в ротации».
Рон Бейкер перешел из «Вашингтона» – провел 27 матчей в Евролиге, не был заявлен в Единую лигу ВТБ.
Слова Ватутина: «Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную «химию» в раздевалке».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые