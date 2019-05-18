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#ЦСКА (б) #Евролига #Реал (б)

ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги. 3 года назад наш клуб выиграл финал у турок

18 мая 2019, 00:58

В баскетбольном «финале четырех» образовалась полуфинальная турецкая пара: «Анадолу Эфес» был сильнее «Фенербахче» (92:73). ЦСКА играл с «Реалом»: даже несмотря на «-13» в третьей четверти армейцы сумели сравнять счет, а под конец переломили игру – победа 95:90

23 очка на свой счет записали Де Коло и Родригес, 18 – Клайберн, 11 – Хиггинс, 8 – Хантер, 6 – Хайнс, по 3 – Хэкетт и Питерс.

В нынешнем десятилетии ЦСКА лишь однажды не выходил в «финал четырех», было это в 2011 году. Однако финал против «Анадолу Эфеса» станет всего третьим за этот период времени: в 2012-м наш клуб проиграл одно очко «Олимпиакосу», но в 2016-м обыграл «Фенербахче».

Всего в активе ЦСКА семь побед в истории Кубка чемпионов ФИБА/Евролиги, больше только у «Реала» (10). Шанс выиграть восьмой трофей будет в воскресенье, 19 мая.

С «Реалом» ЦСКА в этом сезоне играет удачно уже как минимум в двух видах спорта – ранее в футбольной Лиге чемпионов армейцы дважды обыграли испанский суперклуб (1:0, 3:0).

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