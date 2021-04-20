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#Евролига #коронавирус #баскетбол #ЦСКА (б) #Фенербахче (б)

«Фенербахче» обратился в Евролигу из-за предупреждения о недопуске на пятый матч серии с ЦСКА в России

20 апреля, 21:04

21 апреля стартует четвертьфинальная серия плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Фенербахче». За день до начала серии «Фенербахче» выпустил заявление с критикой организации матча:

  • Игроки турецкого клуба сдали тесты на коронавирус перед вылетом в Россию, как требуют протоколы Евролиги. Тем не менее ЦСКА предупредил «Фенербахче», что по прилете игроки обязаны сдать еще один тест.
  • Если этого не произойдет, то команде запретят въезд в Россию на пятый матч серии (если он потребуется).
  • «Фенербахче» ссылается на посольство Турции в Москве и утверждает, что к другим турецким командам таких требований не было. Ни одна из них дополнительных тестов в России на сдавала.

Серия играется до трех побед. Первые два матча пройдут в России, два следующих – в Турции, пятый матч – снова в России.

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Все фото: сайт «Фенербахче»
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