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«Фенербахче» обратился в Евролигу из-за предупреждения о недопуске на пятый матч серии с ЦСКА в России
20 апреля, 21:04
21 апреля стартует четвертьфинальная серия плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Фенербахче». За день до начала серии «Фенербахче» выпустил заявление с критикой организации матча:
- Игроки турецкого клуба сдали тесты на коронавирус перед вылетом в Россию, как требуют протоколы Евролиги. Тем не менее ЦСКА предупредил «Фенербахче», что по прилете игроки обязаны сдать еще один тест.
- Если этого не произойдет, то команде запретят въезд в Россию на пятый матч серии (если он потребуется).
- «Фенербахче» ссылается на посольство Турции в Москве и утверждает, что к другим турецким командам таких требований не было. Ни одна из них дополнительных тестов в России на сдавала.
Серия играется до трех побед. Первые два матча пройдут в России, два следующих – в Турции, пятый матч – снова в России.
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