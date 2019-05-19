ЦСКА стал чемпионом Евролиги

Российская команда вела в течение почти всего финала против «Анадолу Эфес». Победу же ЦСКА обеспечил во второй четверти. В третьей и четвертой команда Димитриса Итудиса довела счет до 91:83.

Самым результативным игроком финала стал защитник «Эфес» Шейн Ларкин (29 очков). У ближайших его преследователей, баскетболистов ЦСКА Уилла Клайберна и Корри Хиггинса, по 20 очков.

Победа в этом сезоне Евролиги стала восьмой в истории ЦСКА.