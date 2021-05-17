Димитрис Итудис
ЦСКА (б)
Баскетбольный ЦСКА снова продлил контракт с Итудисом. Он работает в клубе с 2014 года
3 часа назад
Баскетбольный ЦСКА подписал новый контракт с тренером Димитрисом Итудисом сроком до 2023 года.
Итудис работает с ЦСКА с 2014 года, за это время он выиграл с ней два турнира Евролиги и стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.
В сезоне-2020/21 Итудис вывел ЦСКА в полуфинал. Матч против «Анадолу Эфеса» состоится 28 мая в Кельне.
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