Димитрис Итудис
ЦСКА (б)
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#Димитрис Итудис #ЦСКА (б)

Баскетбольный ЦСКА снова продлил контракт с Итудисом. Он работает в клубе с 2014 года

3 часа назад

Баскетбольный ЦСКА подписал новый контракт с тренером Димитрисом Итудисом сроком до 2023 года.

Итудис работает с ЦСКА с 2014 года, за это время он выиграл с ней два турнира Евролиги и стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2020/21 Итудис вывел ЦСКА в полуфинал. Матч против «Анадолу Эфеса» состоится 28 мая в Кельне.

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