Джеймс покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт

Защитник Майк Джеймс выступал за ЦСКА с 2019 года, куда он перешел из «Олимпии», и провел два сезона. Прошлый сезон он завершал в «Бруклин Нетс».

В составе ЦСКА Джеймс провел 87 матчей. В среднем за игру он набирал 18,8 очка и совершал 4,7 результативной передачи.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход Джеймса: «У нас нет сомнений в уровне мастерства Майка. Мы благодарны ему за множество ярких моментов, зрелищный стиль игры, умение взять на себя ответственность в сложные минуты. Искренне желаю Майку удачи. Уверен, у него впереди еще немало личных и профессиональных побед».