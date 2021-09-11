Майк Джеймс
ЦСКА (б)
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#Майк Джеймс #ЦСКА (б)

Джеймс покинул ЦСКА. Стороны расторгли контракт

6 часов назад

Защитник Майк Джеймс выступал за ЦСКА с 2019 года, куда он перешел из «Олимпии», и провел два сезона. Прошлый сезон он завершал в «Бруклин Нетс».

В составе ЦСКА Джеймс провел 87 матчей. В среднем за игру он набирал 18,8 очка и совершал 4,7 результативной передачи.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход Джеймса: «У нас нет сомнений в уровне мастерства Майка. Мы благодарны ему за множество ярких моментов, зрелищный стиль игры, умение взять на себя ответственность в сложные минуты. Искренне желаю Майку удачи. Уверен, у него впереди еще немало личных и профессиональных побед».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ЦСКА
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