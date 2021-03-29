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ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса. Это решение Итудиса
час назад
Официальный текст сообщения ПБК ЦСКА: «Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом».
Это произошло после того как Джеймс ушел в раздевалку во время игры Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Пресс-служба клуба сообщила, что у игрока проблемы с желудком и температура.
В январе после игры Евролиги против «Фенербахче» Джеймс устроил скандал в раздевалке. Тогда ЦСКА отстранил игрока от тренировок и матчей, но позже вернул его в команду.
- ЦСКА делит с УНИКСом второе место в Лиге ВТБ.
- В Евролиге ЦСКА идет третьим, ему осталось четыре матча до конца регулярного чемпионата.
- Джеймс лидирует в Евролиге по среднему количеству очков – 19,33.
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