Майк Джеймс
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#Майк Джеймс #баскетбол #ЦСКА (б) #Евролига

ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса. Это решение Итудиса

час назад

Официальный текст сообщения ПБК ЦСКА: «Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом».

Это произошло после того как Джеймс ушел в раздевалку во время игры Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Пресс-служба клуба сообщила, что у игрока проблемы с желудком и температура.

В январе после игры Евролиги против «Фенербахче» Джеймс устроил скандал в раздевалке. Тогда ЦСКА отстранил игрока от тренировок и матчей, но позже вернул его в команду.

  • ЦСКА делит с УНИКСом второе место в Лиге ВТБ.
  • В Евролиге ЦСКА идет третьим, ему осталось четыре матча до конца регулярного чемпионата.
  • Джеймс лидирует в Евролиге по среднему количеству очков – 19,33.
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