ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса. Это решение Итудиса

Официальный текст сообщения ПБК ЦСКА: «Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом».

Это произошло после того как Джеймс ушел в раздевалку во время игры Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Пресс-служба клуба сообщила, что у игрока проблемы с желудком и температура.

В январе после игры Евролиги против «Фенербахче» Джеймс устроил скандал в раздевалке. Тогда ЦСКА отстранил игрока от тренировок и матчей, но позже вернул его в команду.