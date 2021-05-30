ЦСКА финишировал на последнем месте в «Финале четырех»

ЦСКА в полуфинале Евролиги – поражение от турецкого «Анадолу Эфес» со счетом 86:89. В матче за третье место он вышел на «Милан» (тот в 1/2 проиграл «Барселоне») и проиграл. Встреча завершилась победой «Милана» со счетом 83:73. ЦСКА занял последнее место в «Финале четырех».

ЦСКА не смог защитить титул.

Это второй раз за последние 5 лет, когда ЦСКА завершает сезон вне топ-3.