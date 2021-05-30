ЦСКА (б)
Евролига
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА (б) #Евролига

ЦСКА финишировал на последнем месте в «Финале четырех»

час назад

ЦСКА в полуфинале Евролиги – поражение от турецкого «Анадолу Эфес» со счетом 86:89. В матче за третье место он вышел на «Милан» (тот в 1/2 проиграл «Барселоне») и проиграл. Встреча завершилась победой «Милана» со счетом 83:73. ЦСКА занял последнее место в «Финале четырех».

  • ЦСКА не смог защитить титул.
  • Это второй раз за последние 5 лет, когда ЦСКА завершает сезон вне топ-3.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Не терпится больше ни с кем из вас не разговаривать». Лидер ЦСКА ругается с клубом – и вы давно не видели таких ссор
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА (б)
#Евролига