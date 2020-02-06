ЦСКА набрал всего 4 очка в третьей четверти матча Евролиги

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги со счетом 59:72.

После первой половины матча ЦСКА вел с разницей в одно очко (34:33). Ключевой стала третья четверть, в которой ЦСКА проиграл грекам со счетом 4:21 .

За «Олимпиакос» в матче не играл капитан команды Вассилис Спанулис. В заявке был травмированный Георгиос Принтезис, но на паркет так и не вышел. За ЦСКА первый матч после травмы проводил Янис Стрелниекс.

19 очков в составе греков набрал Папаниколау, Милутинов к 11 очкам набрал 12 подборов. У ЦСКА – 20 очков на счету Джеймса.

Это второе поражение подряд, два дня назад ЦСКА проиграл лидеру Евролиги – «Анадолу Эфесу». Сейчас наш клуб идет четвертым в таблице, его может догнать «Маккаби». Греки – 11-е.