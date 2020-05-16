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#ЦСКА (б) #коронавирус #баскетбол

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

16 мая 2020, 13:42

Роман Абжелилов работал в ЦСКА с 2014 года. 1 мая его госпитализировали в Коммунарку.

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