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баскетбол
коронавирус
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#ЦСКА (б)
#коронавирус
#баскетбол
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
16 мая 2020, 13:42
Роман Абжелилов
работал
в ЦСКА с 2014 года. 1 мая его
госпитализировали
в Коммунарку.
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