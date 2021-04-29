ЦСКА (б)
Евролига
ЦСКА в 20-й раз вышел в «Финал четырех» – это рекорд Евролиги. В 1/4 побежден «Фенербахче» – 3-0
31 минуту назад
В третьем четвертьфинальном матче Евролиги ЦСКА победил «Фенербахче» 85:68. Предыдущие две игры также окончились победами российского клуба.
ЦСКА в рекордный 20-й раз сыграет в «Финале четырех». Евролигу он выигрывал восемь раз и уступает по количеству титулов только «Реалу».
Другие участники «Финала четырех» определятся в парах: «Зенит» – «Барселона» (1-2), «Анадолу Эфес» – «Реал» (2-1) и «Бавария» – «Милан» (1-2).
Полуфиналы состоятся 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая. Турнир пройдет в Кельне.
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