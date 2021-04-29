ЦСКА в 20-й раз вышел в «Финал четырех» – это рекорд Евролиги. В 1/4 побежден «Фенербахче» – 3-0

В третьем четвертьфинальном матче Евролиги ЦСКА победил «Фенербахче» 85:68. Предыдущие две игры также окончились победами российского клуба.

ЦСКА в рекордный 20-й раз сыграет в «Финале четырех». Евролигу он выигрывал восемь раз и уступает по количеству титулов только «Реалу».

Другие участники «Финала четырех» определятся в парах: «Зенит» – «Барселона» (1-2), «Анадолу Эфес» – «Реал» (2-1) и «Бавария» – «Милан» (1-2).

Полуфиналы состоятся 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая. Турнир пройдет в Кельне.