ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ

ЦСКА и «Уникс» завершили финальную серию Единой лиги ВТБ. Все закончилось в трех матчах.

В третьей игре ЦСКА выиграл у «Уникса» со счетом 89:81. Это 11-й трофей ЦСКА в этом турнире. Клуб выигрывает Единую лигу ВТБ девять лет подряд.

Единая лига ВТБ существует 12 лет. Только один раз ее выигрывал не ЦСКА – «Химки» (2011).

В этом сезоне ЦСКА участвовал в Финале четырех Евролиги, но проиграл там «Анадолу Эфесу» и «Олимпии».