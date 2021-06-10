ЦСКА (б)
Единая Лига ВТБ
ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ
вчера, 21:08
ЦСКА и «Уникс» завершили финальную серию Единой лиги ВТБ. Все закончилось в трех матчах.
В третьей игре ЦСКА выиграл у «Уникса» со счетом 89:81. Это 11-й трофей ЦСКА в этом турнире. Клуб выигрывает Единую лигу ВТБ девять лет подряд.
Единая лига ВТБ существует 12 лет. Только один раз ее выигрывал не ЦСКА – «Химки» (2011).
В этом сезоне ЦСКА участвовал в Финале четырех Евролиги, но проиграл там «Анадолу Эфесу» и «Олимпии».
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