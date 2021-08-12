Алексей Швед вернулся в ЦСКА после ухода из «Химок». Они не заявились в лигу из-за отсутствия финансирования

Защитник Алексей Швед и ЦСКА подписали контракт на год с возможностью продления на еще один год. Он вернулся в клуб, где играл с 2005 по 2012 год.

Шведу 32 года. Предыдущим его клубом были «Химки», за которые он выступал с 2015 года. В июле клуб не заявился на новый сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования.

С 2012 по 2015 год Швед играл в НБА за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс». В 2013-м сыграл в «Матче новичков НБА».

Среди его достижений: самый ценный игрок Евролиги (2018), самый ценный сезон Единой лиги ВТБ (2018, 2019), бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011.