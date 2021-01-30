Майк Джеймс возвращается в состав ЦСКА. Он остается в клубе

Защитник баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс остается игроком клуба, хотя был отстранен от предыдущих матчей. Полностью историю с его отстранением мы рассказывали в этом материале:

Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал возвращение Джеймса: «Мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы».

Сам Майк Джеймс сказал, что сильно переживал смерть дедушки. 8 января тот умер от рака легких. Все проблемы в отношениях с клубом он назвал внутренним вопросом.

Майк Джеймс набирает в среднем 20,6 очка в матчах Евролиги.