Майк Джеймс
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#Майк Джеймс #баскетбол #Евролига #ЦСКА (б)

Майк Джеймс возвращается в состав ЦСКА. Он остается в клубе

час назад

Защитник баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс остается игроком клуба, хотя был отстранен от предыдущих матчей. Полностью историю с его отстранением мы рассказывали в этом материале:

Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал возвращение Джеймса: «Мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы».

Сам Майк Джеймс сказал, что сильно переживал смерть дедушки. 8 января тот умер от рака легких. Все проблемы в отношениях с клубом он назвал внутренним вопросом.

Майк Джеймс набирает в среднем 20,6 очка в матчах Евролиги.

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