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баскетбол
Баскетбольный ЦСКА выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
2 часа назад
ЦСКА проиграл «Зениту» (71:74) в Единой лиге ВТБ. Это поражение стало для ЦСКА уже пятым в этом турнире. В регулярном сезоне ЦСКА никогда столько не проигрывал.
Во всех турнирах ЦСКА имеет только три победы за десять последних матчей. Клуб обыграл «Автодор», «Альбу» и «Енисей».
В Единой лиге ВТБ ЦСКА идет на третьем месте, в Евролиге – на втором. Там ЦСКА проиграл шесть раз.
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