Никола Милутинов
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баскетбол
ЦСКА (б)
Милутинов не сыграет до конца сезона. ЦСКА ищет замену на его место
час назад
Центровой ЦСКА Никола Милутинов получил травму правого плечевого сустава. Клуб ожидает, что ему потребуется операция.
Милутинов имеет трехлетний контракт с ЦСКА. В декабре он был назван MVP месяца в Евролиге. Он оставался лучшим в турнире по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4).
Милутинову 26 лет. На драфте НБА он выбран «Сан-Антонио». До этого сезона Милутинов играл за «Олимпиакос».
Журналист Маттео Адриани пишет, что ЦСКА может подписать нового игрока на его место.
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