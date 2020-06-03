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#Кайл Хайнс #баскетбол #ЦСКА (б) #Евролига #Милан (б)

Капитан ЦСКА Хайнс перешел в «Милан». Он – 4-кратный победитель Евролиги

03 июня 2020, 22:55

ЦСКА официально объявил об уходе Кайла Хайнса. Он играл в клубе с 2013 года, выиграл две Евролиги, с сезона-2018/19 был капитаном.

Хайнс перешел в «Милан». Будет играть:

  • Два года (это контракт);
  • Вместе с Серхио Родригесом, который два года выступал за ЦСКА;
  • Под руководством Этторе Мессины, с которым в ЦСКА поработал один сезон.

Хайнс – четырехкратный победитель Евролиги, помимо ЦСКА два своих титула он выиграл с «Олимпиакосом».

В ЦСКА он сыграл 414 матчей – это пятый результат в истории клуба. ЦСКА уже подписал на замену Николу Милутинова.

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