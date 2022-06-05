Лучший игрок ЦСКА сел с травмой, переговаривался с женой и посылал ей воздушные поцелуи – и ЦСКА проиграл титул впервые за 19 лет
ЦСКА – больше не единоличный чемпион России. Клуб держал серию, которая длилась 19 лет, а теперь ее прервал питерский «Зенит». Противостояние между командами растянулось на семь матчей, и «Зенит» выдернул титул в последнем (при этом клуб проигрывал в серии 1:3).
Один из главных моментов этой встречи – травма Алексея Шведа. Он сломался в третьей четверти, по итогам которой ЦСКА вел со счетом 62:56. К тому моменту у Шведа было 13 очков. Шведу в перерыве перемотали кисть, но он больше не появился на площадке .
Травма Шведа, возможно, переломила исход этой встречи. Уход с площадки лучшего игрока ЦСКА помог «Зениту» отыграться и вырвать победу. Зато зрители получили милый момент: камеры уловили переговоры Шведа с женой.
– Болит?
– *кивает*
– Больно?
– Да.
Дальше Алексей Швед, видимо, получил наставление не отчаиваться. А до этого пара обменялась воздушными поцелуями. Полный ролик вы можете посмотреть в группе «Матч ТВ» вк.
Вот момент с поцелуями.
А вот жена Шведа просит его не отчаиваться:
Для Алексея Шведа неплохо складывалась серия с «Зенитом». Он стал первым баскетболистом в истории Лиги ВТБ, набравшим 100 очков в финале, установил личный рекорд результативности (32 очка в пятом матче серии). А в последней встрече случилась неудача. Две реакции на травму Шведа:
- Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: «Нам очень не хватало важных игроков, которые были с командой в начале сезона. Пришлось перестраиваться на ходу. К этому всему добавилось то, что в третьей четверти Алексей Швед сломал кисть. Это случилось в тот момент, когда мы переломили ход матча и вели в шесть-семь очков. Не ищу здесь оправданий, просто говорю о факте»;
- Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко: «Зенит» по праву выиграл эту серию, 100 процентов. Ключевыми моментами оказались травма Шведа и удаление главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. После этого команда невероятно сплотилась и совершила ключевой рывок».