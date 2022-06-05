Лучший игрок ЦСКА сел с травмой, переговаривался с женой и посылал ей воздушные поцелуи – и ЦСКА проиграл титул впервые за 19 лет

ЦСКА – больше не единоличный чемпион России. Клуб держал серию, которая длилась 19 лет, а теперь ее прервал питерский «Зенит». Противостояние между командами растянулось на семь матчей, и «Зенит» выдернул титул в последнем (при этом клуб проигрывал в серии 1:3).

Один из главных моментов этой встречи – травма Алексея Шведа. Он сломался в третьей четверти, по итогам которой ЦСКА вел со счетом 62:56. К тому моменту у Шведа было 13 очков. Шведу в перерыве перемотали кисть, но он больше не появился на площадке .

Травма Шведа, возможно, переломила исход этой встречи. Уход с площадки лучшего игрока ЦСКА помог «Зениту» отыграться и вырвать победу. Зато зрители получили милый момент: камеры уловили переговоры Шведа с женой.

– Болит?

– *кивает*

– Больно?

– Да.

Дальше Алексей Швед, видимо, получил наставление не отчаиваться. А до этого пара обменялась воздушными поцелуями. Полный ролик вы можете посмотреть в группе «Матч ТВ» вк.

Вот момент с поцелуями.