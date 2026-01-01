Евролига

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Баскетбол
Итудис извинился за поражение ЦСКА в 21 очко от УНИКСа. Клуб набрал всего семь очков во второй четверти
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Okko покажет матчи Евролиги. Трансляции начнутся с нового сезона
#Евролига
Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
Баскетбол
Умер баскетбольный тренер Ивкович. ЦСКА трижды выигрывал с ним чемпионат России
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Турецкий «Анадолу Эфес» – чемпион Евролиги
#Анадолу Эфес
Баскетбол
ЦСКА финишировал на последнем месте в «Финале четырех»
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА не вышел в финал Евролиги, хотя «Анадолу Эфес» потерял 21 очко преимущества
#ЦСКА (б)
Баскетбол
«Зенит» проиграл «Барселоне» в пятом матче четвертьфинала и вылетел из Евролиги
#Зенит (б)
Футбол
ЦСКА в 20-й раз вышел в «Финал четырех» – это рекорд Евролиги. В 1/4 побежден «Фенербахче» – 3-0
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Евролига не пустит зрителей на «Финал четырех» в Кельне
#Евролига
Баскетбол
«Зенит» неожиданно выиграл у «Барселоны» в четвертьфинале Евролиги
#Зенит (б)
Баскетбол
«Фенербахче» обратился в Евролигу из-за предупреждения о недопуске на пятый матч серии с ЦСКА в России
#Евролига
Баскетбол
«Зенит» вышел в четвертьфинал Евролиги, где сыграет с «Барселоной». Соперник ЦСКА – «Фенербахче»
#Евролига
Баскетбол
ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса. Это решение Итудиса
#Майк Джеймс
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Майк Джеймс улетел в США по личным причинам – снова несчастье в семье
#Майк Джеймс
Баскетбол
Милутинов не сыграет до конца сезона. ЦСКА ищет замену на его место
#Никола Милутинов
Баскетбол
Майк Джеймс возвращается в состав ЦСКА. Он остается в клубе
#Майк Джеймс
Баскетбол
Баскетбольная «Барселона» не пустила своего игрока в самолет, заподозрив его в переговорах с «Реалом»
#Евролига
Баскетбол
Евролига отменила два матча «Зенита» из-за коронавируса
#Евролига
Баскетбол
Из-за коронавируса в Евролиге перенесены два матча российских клубов. Один – на час, другой – на день
#Евролига
Баскетбол
«Финал четырех» Евролиги пройдет в Кельне в мае 2021-го
#Евролига
Баскетбол
Расписание матчей Евролиги сезона-2020/21: ЦСКА в первом раунде сыграет с «Барселоной»
#Евролига
Баскетбол
Самый титулованный баскетбольный тренер Европы остановил карьеру на год
#Желько Обрадович
Баскетбол
Капитан ЦСКА Хайнс перешел в «Милан». Он – 4-кратный победитель Евролиги
#Кайл Хайнс
Баскетбол
ЦСКА подписал центрового «Олимпиакоса» Милутинова
#Никола Милутинов
Баскетбол
Куфос и Бейкер покинули ЦСКА. Оба пришли из НБА прошлым летом
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Сезон в Евролиге завершен без определения чемпиона
#Евролига
Баскетбол
Евролига договорилась о сокращении зарплат игроков и представила план возобновления сезона
#Евролига
Баскетбол
Плей-офф Евролиги проведут только после завершения регулярного турнира
#Евролига
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА Нандо де Коло включен в команду десятилетия Евролиги 🏀
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Баскетбольная Евролига временно остановила турнир из-за коронавируса. Отменен матч ЦСКА – «Альба»
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА набрал всего 4 очка в третьей четверти матча Евролиги
#ЦСКА (б)
Баскетбол
«Химки» набрали только шесть очков в третьей четверти игры с ЦСКА
#Химки (б)
Баскетбол
В Евролиге сменился лидер в истории по подборам. Теперь это игрок «Жальгириса», который играл еще с Сабонисом
#Евролига
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом Евролиги
#ЦСКА (б)
Баскетбол
ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги. 3 года назад наш клуб выиграл финал у турок
#ЦСКА (б)