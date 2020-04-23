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#Евролига #баскетбол

Евролига договорилась о сокращении зарплат игроков и представила план возобновления сезона

23 апреля, 20:05

www.imago-images.de / Global Look Press

Итоги соглашения между клубами Евролиги и профсоюзом игроков:

  • Если сезон возобновится: контракты будут продлены до 31 июля 2020 года, клубы выплатят 85% зарплат до 15 августа;
  • Если сезон не доиграют: контракты в сезоне-2019/20 будут считаться завершенными, игрокам выплатят 80% зарплат до 15 августа.

План по возобновлению сезона:

  • Карантин – с 29 мая по 11 июня;
  • Тренировочный лагерь – с 12 июня по 2 июля;
  • Матчи Еврокубка – с 4 по 17 июля;
  • Матчи Евролиги – с 4 по 26 июля.

В Евролиге осталось доиграть шесть туров регулярного сезона. Планируется, что между участниками плей-офф пройдет «Финал восьми». Игры пройдут в одном месте, зрителей туда не допустят.

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