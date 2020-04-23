Евролига договорилась о сокращении зарплат игроков и представила план возобновления сезона

Итоги соглашения между клубами Евролиги и профсоюзом игроков:

Если сезон возобновится: контракты будут продлены до 31 июля 2020 года, клубы выплатят 85% зарплат до 15 августа;

Если сезон не доиграют: контракты в сезоне-2019/20 будут считаться завершенными, игрокам выплатят 80% зарплат до 15 августа.

План по возобновлению сезона:

Карантин – с 29 мая по 11 июня;

Тренировочный лагерь – с 12 июня по 2 июля;

Матчи Еврокубка – с 4 по 17 июля;

Матчи Евролиги – с 4 по 26 июля.

В Евролиге осталось доиграть шесть туров регулярного сезона. Планируется, что между участниками плей-офф пройдет «Финал восьми». Игры пройдут в одном месте, зрителей туда не допустят.