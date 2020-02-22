Скандалище из Евролиги: нападение на судей, разбитые стекла машины, травмы от осколков

21 февраля «Панатинаикос» принимал «Барселону» в матче баскетбольной Евролиги. Игра завершилась поражением греческого клуба со счетом 81:92. По турнирным раскладам все ожидаемо: «Барселона» опережает «Панатинаикос» на 10 очков (это 5 побед). После матча арбитры спокойно ехали домой, когда на их автомобиль неожиданно напали.

Члены судейской бригады Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч находились внутри машины вместе с бывшим судьей Никосом Пициликасом. Преступники разбили стекло, а осколки полетели в Ламонику. Он пострадал так сильно, что сначала поехал в больницу. Возвращался в отель Ламоника уже в сопровождении полиции.

Сам Ламоника быстро отреагировал на произошедшее, когда вернулся в Италию. Он уже рассказал, что готов к работе в следующем матче: «Идиоты повсюду. У меня все хорошо. Я получил травму подбородка и кисти, но все это не проблема. Я готов выйти на работу в следующей игре».

Ламонику поддержала ассоциация игроков: «Мы осуждаем любые формы насилия против кого-либо. В спорте нет места для этого. Мы желаем Луиджи Ламонике скорейшего выздоровления и отправляем ему нашу поддержку».

Кайл Хайнс из ЦСКА лично написал слова поддержки: «Насилие никогда не является правильным ответом. Я желаю Луиджи Ламонике скорейшего выздоровления. В нашей игре нет места для этих действий».