Скандалище из Евролиги: нападение на судей, разбитые стекла машины, травмы от осколков
21 февраля «Панатинаикос» принимал «Барселону» в матче баскетбольной Евролиги. Игра завершилась поражением греческого клуба со счетом 81:92. По турнирным раскладам все ожидаемо: «Барселона» опережает «Панатинаикос» на 10 очков (это 5 побед). После матча арбитры спокойно ехали домой, когда на их автомобиль неожиданно напали.
Члены судейской бригады Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч находились внутри машины вместе с бывшим судьей Никосом Пициликасом. Преступники разбили стекло, а осколки полетели в Ламонику. Он пострадал так сильно, что сначала поехал в больницу. Возвращался в отель Ламоника уже в сопровождении полиции.
Сам Ламоника быстро отреагировал на произошедшее, когда вернулся в Италию. Он уже рассказал, что готов к работе в следующем матче: «Идиоты повсюду. У меня все хорошо. Я получил травму подбородка и кисти, но все это не проблема. Я готов выйти на работу в следующей игре».
Ламонику поддержала ассоциация игроков: «Мы осуждаем любые формы насилия против кого-либо. В спорте нет места для этого. Мы желаем Луиджи Ламонике скорейшего выздоровления и отправляем ему нашу поддержку».
Кайл Хайнс из ЦСКА лично написал слова поддержки: «Насилие никогда не является правильным ответом. Я желаю Луиджи Ламонике скорейшего выздоровления. В нашей игре нет места для этих действий».
Большое обращение к Ламонике написал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс: «Молюсь за скорейшее выздоровление. В нашем спорте нет места для этих актов насилия. Любой, кто наносит вред моему другу, должен стыдиться себя. Работа фанатов – создавать приятную атмосферу на аренах. Расстраивайся, когда дела идут плохо, и радуйся, когда дела идут хорошо. Это никогда не должно превращаться в физическое противостояние. Ужасно, просто ужасно».
Расследованием занимается греческая полиция: нападавших ищут, но пока безуспешно. «Панатинаикос» уже забыл о поражении и поддержал Ламонику после всего произошедшего: «Мы решительно осуждаем любую форму насилия и заявляем, что будем поддерживать наши усилия по борьбе с ним. Надеемся, что власти выявят преступников».
Вокруг «Панатинаикоса» постоянно происходят скандалы. «Олимпиакос» отказался от участия в матче серии плей-офф греческого чемпионата как раз против «Панатинаикоса» – за это команду отправили во вторую лигу. Все претензии «Олимпиакоса» сводились именно к работе греческих арбитров. Тогда клуб заявил, что не сыграет против «Панатинаикоса», если на матч поставят судей из Греции.
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос много раз сам давил на арбитров и критиковал их решения. Он же нападал и на «Олимпиакос». В феврале 2019-го «Олимпиакос» не вышел на вторую половину матча Кубка Греции против «Панатинаикоса». Тогда Яннакопулос положил на скамейку «Олимпиакоса» женские трусы. Потом он даже извинился, но не перед «Олимпиакосом». Соперник тогда тоже протестовал из-за судей.