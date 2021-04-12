«Зенит» вышел в четвертьфинал Евролиги, где сыграет с «Барселоной». Соперник ЦСКА – «Фенербахче»

Баскетбольный «Зенит» выиграл 112:83 у «Панатинаикоса» и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги. От этой игры зависело, останется ли клуб на восьмой строчке регулярного чемпионата.

«Зенит» победил и пробился в четвертьфинал. Определились все пары:

Серии пройдут до трех побед. Плей-офф Евролиги стартует 20 апреля.