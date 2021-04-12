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«Зенит» вышел в четвертьфинал Евролиги, где сыграет с «Барселоной». Соперник ЦСКА – «Фенербахче»
вчера, 22:47
Баскетбольный «Зенит» выиграл 112:83 у «Панатинаикоса» и обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги. От этой игры зависело, останется ли клуб на восьмой строчке регулярного чемпионата.
«Зенит» победил и пробился в четвертьфинал. Определились все пары:
- «Барселона» (1) – «Зенит» (8)
- ЦСКА (2) – «Фенербахче» (7)
- «Анадолу Эфес» (3) – «Реал» (6)
- «Милан» (4) – «Бавария» (5)
Серии пройдут до трех побед. Плей-офф Евролиги стартует 20 апреля.
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