Зенит (б)
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#Зенит (б) #Евролига

«Зенит» проиграл «Барселоне» в пятом матче четвертьфинала и вылетел из Евролиги

05 мая, 00:09
  • Игра завершилась со счетом 53:79. «Барселона» победила в серии со счетом 3:2 и вышла в «Финал четырех».
  • Там она сыграет с миланской «Олимпией».
  • «Зенит» был одним из двух российских клубов в четвертьфинале Евролиги. Вторым был ЦСКА, который прошел «Фенербахче» и в 20-й раз вышел в «Финал четырех».
  • Полуфиналы состоятся 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая.
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Источник:
Гол.ру
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