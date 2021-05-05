Зенит (б)
Евролига
«Зенит» проиграл «Барселоне» в пятом матче четвертьфинала и вылетел из Евролиги
05 мая, 00:09
- Игра завершилась со счетом 53:79. «Барселона» победила в серии со счетом 3:2 и вышла в «Финал четырех».
- Там она сыграет с миланской «Олимпией».
- «Зенит» был одним из двух российских клубов в четвертьфинале Евролиги. Вторым был ЦСКА, который прошел «Фенербахче» и в 20-й раз вышел в «Финал четырех».
- Полуфиналы состоятся 28 мая, матч за третье место и финал – 30 мая.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые