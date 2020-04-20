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Плей-офф Евролиги проведут только после завершения регулярного турнира

20 апреля, 22:06

Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот что пресс-служба Евролиги рассказала в интервью ТАСС:

• Гипотетический «Финал восьми» (турнир вместо «Финала четырех») будет сыгран только по итогам регулярки.

• Первоочередная задача – завершить регулярный сезон.

• Где будет проведен финальный этап – пока неизвестно, но у лиги есть длинный список городов.

• Обладатели wild card, скорее всего, будут объявлены позже обычного (обычно было до конца июня). До окончания сезона их не огласят.

Евролигу приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса. Места в плей-офф обеспечили пять команд – «Анадолу Эфес», «Реал», «Барселона», ЦСКА и «Маккаби».

До конца регулярного чемпионата осталось шесть туров.

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