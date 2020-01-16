В Евролиге сменился лидер в истории по подборам. Теперь это игрок «Жальгириса», который играл еще с Сабонисом

Янкунас – капитан «Жальгириса», в этом клубе он провел всю карьеру, за исключением сезона-2009/10 в «Химках». Выигрывал 13 раз чемпионат Литвы, а в Евролиге попадал во вторую сборную по итогам сезона-2017/18. Также из запоминающихся достижений – три медали со сборной Литвы на ЧМ и Евро.

Янкунас дебютировал в 19 лет в сезоне-2003/04, который стал последним в «Жальгирисе» для легендарного Арвидаса Сабониса. «Я был очень молод тогда, поначалу боялся, чувствовал себя некомфортно, но потом все было проще. Когда был ребенком, смотрел, как он играет, даже и не мечтать не мог, что буду его одноклубником. Но однажды я проснулся, а у меня партнер по команде – сам Сабонис. Это было невероятно», – вспоминал Янкунас.

«Жальгирис» делит 15-е место с шестью победами с «Альбой», «Баварией» и «Зенитом». Следующая игра – в гостях с «Панатинаикосом».