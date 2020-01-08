баскетбол
НБА
Дэмиан Лиллард
Расселл Уэстбрук
Роберт Пэриш
Джоэль Боломбой
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#баскетбол #НБА #Дэмиан Лиллард #Расселл Уэстбрук #Джоэль Боломбой #Роберт Пэриш

Почему баскетболисты играют под номером 0? Это вообще нормально? Тут есть какая-то особенность?

08 января, 09:12
Михаил Морозов

Под нулевым номером баскетболистов мы видим нередко. Позволено только кому-то? Или же это нормальная история?

www.imago-images.de / Global Look Press

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Один из пунктов правила 4.3.2 в правилах Единой лиги ВТБ:

«Команды должны использовать номера 0 и 00, а также от 1 до 99».

То есть, правилами это разрешено.

Раньше номера 1, 2 и 3 не рекомендовали использовать, так как судьи жестами показывают количество штрафных бросков (от одного до трех) и так же жестами – номера игроков. Чтобы не возникало путаницы, нумерация баскетболистов как правило шла от четвертого номера.

Под номером «00» играли Джонни Мур в «Сан-Антонио» и трехкратный чемпион в клубе «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш. Под нулевым номером также выступал Кевин Лав из «Кливленда». Недавно на матч с ЦСКА приезжал «Панатинаикос», под нулевым номером за греков играл Дешон Томас.

Нет какой-то общей причины, по которой баскетболисты выбирают этот номер. Например, Гилберт Аринас выбрал его, посмеиваясь над экспертами, которые предсказывали ему ноль минут в НБА. Аринас в итоге провел в НБА 11 сезонов.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

У Дамиана Лилларда ноль сходится с буквой «О», которая подчеркивает его карьеру – из Окленда, в Огден, а затем в Орегон.

Рассел Уэстбрук подчеркивал: «С нулем – будто бы вы через что-то прошли и теперь ищете новое начало». Олден Полинайс утверждает: «Ноль символизирует бесконечность, продолжение движения». Эйвери Бредли играл под нулевым номером еще в колледже, потому что чувствовал, что должен проявлять себя снова и снова – с нуля.

А вот почему Джоэл Боломбой в сборной России выбрал нулевой номер: «Все другие номера, под которыми я обычно играю, были заняты». То же самое говорил Лав.

Занятость других номеров – все-таки наиболее популярная причина. В баскетболе к нулевым номерам уже давно относятся спокойно. Это не то же самое, что единица в футболе у полевого игрока – такое случается редко. А ноль на майке баскетболиста – привычная картина.

Все фото: AFLO / Global Look Press
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