Почему баскетболисты играют под номером 0? Это вообще нормально? Тут есть какая-то особенность?

Один из пунктов правила 4.3.2 в правилах Единой лиги ВТБ:

«Команды должны использовать номера 0 и 00, а также от 1 до 99».

То есть, правилами это разрешено.

Раньше номера 1, 2 и 3 не рекомендовали использовать, так как судьи жестами показывают количество штрафных бросков (от одного до трех) и так же жестами – номера игроков. Чтобы не возникало путаницы, нумерация баскетболистов как правило шла от четвертого номера.

Под номером «00» играли Джонни Мур в «Сан-Антонио» и трехкратный чемпион в клубе «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш. Под нулевым номером также выступал Кевин Лав из «Кливленда». Недавно на матч с ЦСКА приезжал «Панатинаикос», под нулевым номером за греков играл Дешон Томас.

Нет какой-то общей причины, по которой баскетболисты выбирают этот номер. Например, Гилберт Аринас выбрал его, посмеиваясь над экспертами, которые предсказывали ему ноль минут в НБА. Аринас в итоге провел в НБА 11 сезонов.