Телерейтинги НБА сильно падают. Пересказ текста The Washington Post
НБА – одна из самых популярных лиг в мире, где: а) Регулярно появляются новые мировые звезды; б) Игроки подписывают бешеные контракты; в) Огромное внимание притягивают даже драфты. Казалось бы, на фоне всего этого не должно быть ровно никаких проблем.
Но The Washington Post диагностировал страшное: ТВ-рейтинги НБА падают. Самое интересное, что руководство лиги готово к этому.
Главная проблема НБА – кабельное телевидение. Цена подписок растет, суммарная аудитория уменьшается
Падение рейтингов НБА – далеко не резкий, а плавный процесс, который начался 2 года назад. В общем счете за это время рейтинги лиги упали на 27% – худшая ситуация в ее истории. Но комиссара НБА Адама Сильвера это не особо смущает: «Я не удивлен. Мы в курсе всей ситуации, мы делаем все, чтобы устранить эту проблему».
The Washington Post называет этот период одним из самых сложных в истории НБА. Во-первых, на зрелищность повлияли травмы многих ключевых игроков (пример – Дюрэнт, Томпсон). Во-вторых, случился тот самый скандал с Китаем. Напоминаем: генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори написал твит с поддержкой протестов в Гонконге. Из-за этого НБА потеряла большую часть аудитории в Китае.
В-третьих, НБА – это вообще-то про кабельное телевидение, а не про общедоступное. НФЛ – наоборот. За счет этого НФЛ по охвату резко стала телевизионным королем США. Дело в доступности, и многие болельщики просто не хотят платить за подписки на каналы (стоимость которых растет с каждым годом) на огромное число матчей НБА, большинство из которых совершенно не влияют на турнирное положение их любимых команд.
Сильвер говорит, что телевидение слишком завышает подписки на платные каналы, и это бьет по рейтингам НБА. Количество зрителей возрастной группы от 18 до 34 лет сократилось на 49% из-за перехода в интернет – гораздо легче покупать трансляции в сети, чтобы смотреть их не только через компьютер, но и через доступные гаджеты.
В 2014-м НБА заключила 9-летнюю сделку по продаже прав на показ гигантам телевидения – ESPN и Turner. The Washington Post предсказывает, что в 2023-м этот контракт если не полностью аннулируется в пользу интернет-вещателей, то точно изменится.
Выход из ситуации очевиден – НБА должна уменьшить влияние кабельного телевидения
Издание отмечает: сейчас НБА должна задуматься об углублении в социальных сетях. Лига уже экспериментировала с показом матчей на ютубе и фейсбуке. Сейчас наступил идеальный момент, чтобы повторить этот момент.
The Washington Post предложил важные технические нововведения. Первое – поддержал уменьшение игры с 82 до 76, чтобы сократить число проходных встреч. Второе – задуматься об изменении календаря на вариант, при котором топовые матчи не пересекаются между собой.
The Washington Post отмечает, что сейчас болельщики следят не только за самой игрой, но и за жизнью любимых баскетболистов вне площадки. В этом плане небольшая интеграция личной жизни звезд в межигровые промежутки сыграет огромную роль в формировании ажиотажа вокруг нового формата НБА.