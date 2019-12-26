Телерейтинги НБА сильно падают. Пересказ текста The Washington Post

Главная проблема НБА – кабельное телевидение. Цена подписок растет, суммарная аудитория уменьшается

Падение рейтингов НБА – далеко не резкий, а плавный процесс, который начался 2 года назад. В общем счете за это время рейтинги лиги упали на 27% – худшая ситуация в ее истории. Но комиссара НБА Адама Сильвера это не особо смущает: «Я не удивлен. Мы в курсе всей ситуации, мы делаем все, чтобы устранить эту проблему».

The Washington Post называет этот период одним из самых сложных в истории НБА. Во-первых, на зрелищность повлияли травмы многих ключевых игроков (пример – Дюрэнт, Томпсон). Во-вторых, случился тот самый скандал с Китаем. Напоминаем: генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори написал твит с поддержкой протестов в Гонконге. Из-за этого НБА потеряла большую часть аудитории в Китае.

В-третьих, НБА – это вообще-то про кабельное телевидение, а не про общедоступное. НФЛ – наоборот. За счет этого НФЛ по охвату резко стала телевизионным королем США. Дело в доступности, и многие болельщики просто не хотят платить за подписки на каналы (стоимость которых растет с каждым годом) на огромное число матчей НБА, большинство из которых совершенно не влияют на турнирное положение их любимых команд.