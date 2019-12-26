ESPN использовал камеру из компьютерной игры. Реакция болельщиков – стеб, хейт, куча вопросов
В матче «Лейкерс» и «Клипперс» ESPN протестировал новую камеру Angle. Поклонникам серии компьютерной NBA 2k эта камера точно покажется знакомой – такая используется практически во всех карьерных режимах.
Ранее ESPN объяснил концепцию новой системы в нескольких пунктах. Первый – всю картинку составляют четыре камеры: две из них показывают матч с боковой линии. Второй – ESPN в этой технологии реализовал режим показа Skycast: несколько улучшил качество картинки сверху. Такой угол обзора охватывает все поле и скамейки запасных.
Третий – изображение в формате 4к. Четвертый – параллельно с происходящим матчем на экране появляются целые блоки со статистикой показываемой встречи и статистикой других встреч, идущих параллельно.
Вот так выглядит новая камера:
В социальных сетях резко раскритиковали ESPN за новую камеру. Говорят, что: а) Она сильно отдаляет изображение; б) Когда идет приближение, судья загораживает половину экрана; в) Все это очень напоминает компьютерную игру – многие не привыкли к такому; г) Зачем-то канал протестировал новую камеру на центральном матче, когда можно было проверить ее на матче попроще.
«Кажется, что мне нужен геймпад, чтобы зажать L2 и треугольник».
«А мне нравится смотреть баскетбол, будто я пьяная летучая мышь».