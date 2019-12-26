ESPN использовал камеру из компьютерной игры. Реакция болельщиков – стеб, хейт, куча вопросов

В матче «Лейкерс» и «Клипперс» ESPN протестировал новую камеру Angle. Поклонникам серии компьютерной NBA 2k эта камера точно покажется знакомой – такая используется практически во всех карьерных режимах.

Ранее ESPN объяснил концепцию новой системы в нескольких пунктах. Первый – всю картинку составляют четыре камеры: две из них показывают матч с боковой линии. Второй – ESPN в этой технологии реализовал режим показа Skycast: несколько улучшил качество картинки сверху. Такой угол обзора охватывает все поле и скамейки запасных.

Третий – изображение в формате 4к. Четвертый – параллельно с происходящим матчем на экране появляются целые блоки со статистикой показываемой встречи и статистикой других встреч, идущих параллельно.

Вот так выглядит новая камера: