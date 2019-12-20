Уэстбрук думал, что кольцо висит криво. Запросил проверку – потом «Хьюстон» отыгрался и победил

Сам Уэстбрук после этого успокоился. В третьей четверти его команда сделала рывок 36:18, а затем в два очка выиграла и четвертую. Общий счет матча тоже оказался в пользу «Хьюстона» – 122:117. Уэстбрук выдал одну из лучших для себя игр в сезоне: набрал 40 очков, взял 10 подборов и сделал пять результативных передач. По очковым показателям его никто так и не превзошел.

Кольца могут повреждаться из-за шоу в перерыве матча – это редкое, но все-таки возможное явление. «Я думал, что с кольцом что-то не так. Но теперь это уже не важно», – сказал сам Уэстбрук после матча. Его «Хьюстон» почти догнал «Клипперс» в таблице. У команды на две победы меньше, но остается столько же матчей в запасе.

Очковый перфоманс Уэстбрука – еще одно событие. В среднем Уэстбрук набирает в «Хьюстоне» 23 за матч, обычно основные броски отдают Хардену. Здесь Харден много отдыхал, а Уэстбрук установил лучшее личное достижение по этому сезону. До этого его личным рекордом в «Хьюстоне» были 34 очка в игре против «Сакраменто».