Баскетбольная «Барселона» не пустила своего игрока в самолет, заподозрив его в переговорах с «Реалом»

«Барселона» проводила матч Евролиги в Стамбуле – проиграла «Анадолу Эфесу». Вылетая домой в Барселону, клуб оставил в Турции своего защитника Томаса Эртеля в качестве наказания.

По данным Eurohoops, Эртель прилетел с «Барселоной» для ведения переговоров с «Фенербахче», но выяснилось, что он общается с «Реалом».

Сторона игрока намерена подать в суд на клуб.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс удивился поступку: «Непонятно, как они могли не позволить ему сесть в самолет. «Барса» всегда казалась одним из золотых стандартов Евролиги, но если все было именно так, то это просто позор».