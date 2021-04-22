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«Зенит» неожиданно выиграл у «Барселоны» в четвертьфинале Евролиги
6 часов назад
В Евролиге проходят четвертьфинальные матчи до трех побед. ЦСКА выиграл у «Фенербахче» 92:76.
Лучшая команда регулярного чемпионата – «Барселона» – принимала «Зенит». «Барселона» считалась явным фаворитом, «Зенит» только в последней игре обеспечил выход в плей-офф.
«Барселона» проиграла 74:76. Лучшим по очкам (19) в матче стал Кевин Пангос из «Зенита».
Второй матч клубы проведут 23 апреля.
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