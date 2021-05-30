Анадолу Эфес
Евролига
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#Анадолу Эфес #Евролига

Турецкий «Анадолу Эфес» – чемпион Евролиги

вчера, 23:55

Завершился сезон Евролиги. Топ-4 по его итогам выглядит так:

🇹🇷 «Анадолу Эфес».

🇪🇸 «Барселона».

🇮🇹 «Милан».

🇷🇺 ЦСКА.

«Анадолу Эфес» сыграл в финале против «Барселоны» и победил ее со счетом 86:81.

  • «Анадолу Эфес» – 14-кратный чемпион Турции.
  • Это первая победа «Анадолу Эфес» в Евролиге.
  • До этого сезона наивысшей точкой выступления клуба в Евролиге было попадание в финал в 2019 году – тогда он проиграл ЦСКА.
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Источник:
Гол
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