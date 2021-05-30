Турецкий «Анадолу Эфес» – чемпион Евролиги

Завершился сезон Евролиги. Топ-4 по его итогам выглядит так:

🇹🇷 «Анадолу Эфес».

🇪🇸 «Барселона».

🇮🇹 «Милан».

🇷🇺 ЦСКА.

«Анадолу Эфес» сыграл в финале против «Барселоны» и победил ее со счетом 86:81.