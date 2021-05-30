Анадолу Эфес
Евролига
Турецкий «Анадолу Эфес» – чемпион Евролиги
вчера, 23:55
Завершился сезон Евролиги. Топ-4 по его итогам выглядит так:
🇹🇷 «Анадолу Эфес».
🇪🇸 «Барселона».
🇮🇹 «Милан».
🇷🇺 ЦСКА.
«Анадолу Эфес» сыграл в финале против «Барселоны» и победил ее со счетом 86:81.
- «Анадолу Эфес» – 14-кратный чемпион Турции.
- Это первая победа «Анадолу Эфес» в Евролиге.
- До этого сезона наивысшей точкой выступления клуба в Евролиге было попадание в финал в 2019 году – тогда он проиграл ЦСКА.
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