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«Химки» набрали только шесть очков в третьей четверти игры с ЦСКА
30 января 2020, 21:54
«Химки» проиграли ЦСКА (69:78) в матче баскетбольной Евролиги. ЦСКА отдал сопернику только последнюю четверть, а наибольший разрыв создал в третьей: ее команда выиграла со счетом 19:6. Тогда преимущество ЦСКА составляло 21 очко.
Напоминаем: четверти в европейском баскетболе идут по 10 минут. Впервые в сезоне Евролиги «Химки» набрали меньше 70 очков за матч.
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