В Сербии умер 27-летний баскетболист. Тот самый, которому Nike спецзаказом шил обувь под огромный размер ноги

Для сравнения, у Леброна 15-й размер обуви, а у братьев Лопес – 20-й. Рекорд в НБА по разным данным был у Шакила О’Нила – 22-й или даже 23-й размер, то есть примерно 58-й в привычной нам метрике с длиной ноги на уровне 38 см.

«Это был момент, который изменил мою жизнь, – говорил Оджо. – Просто носить удобную обувь и играть в ней в баскетбол – это делает все намного проще, не нужно думать о ногах и травмах пальцев».

«Буду благодарить своего тренера и Nike до конца своей жизни за то, что они сделали для меня, как баскетболиста». Такой была еще одна цитата Оджо.