В Сербии умер 27-летний баскетболист. Тот самый, которому Nike спецзаказом шил обувь под огромный размер ноги
Центровой Майкл Оджо последние два сезона играл в «Црвене Звезде». 7 августа он скончался на тренировке из-за сердечного приступа. Раньше никаких проблем с сердцем у него не наблюдалось.
Евролига и «Црвена Звезда» выразили соболезнования. ЦСКА присоединился.
С Оджо связана интересная история из 2017 года. Еще в колледже во Флориде он с трудом запихивал ноги в кроссовки 18 и 19 размеров, пока его тренер не связался с Nike. Фирма инвестировала 15 тысяч долларов в специальную машину, которая сделала Оджо обувь 21 размера.
Поясним: в американских таблицах с размерами предел часто заканчивается на 15. Это соответствует 48-му размеру в России. Можно представить, какие гигантские стопы у Оджо. Габариты Оджо – 216 см и 141 кг.
Для сравнения, у Леброна 15-й размер обуви, а у братьев Лопес – 20-й. Рекорд в НБА по разным данным был у Шакила О’Нила – 22-й или даже 23-й размер, то есть примерно 58-й в привычной нам метрике с длиной ноги на уровне 38 см.
«Это был момент, который изменил мою жизнь, – говорил Оджо. – Просто носить удобную обувь и играть в ней в баскетбол – это делает все намного проще, не нужно думать о ногах и травмах пальцев».
«Буду благодарить своего тренера и Nike до конца своей жизни за то, что они сделали для меня, как баскетболиста». Такой была еще одна цитата Оджо.