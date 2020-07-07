Маму ранили в ногу, братья умирали в перестрелках, отец ушел из семьи. Так выживал и рос одноклубник Леброна

Дион Уэйтерс родился, когда его матери было 17 лет. Через четыре часа после рождения скончалась бабушка. Отец в это время сидел в тюрьме. «Она была моим вдохновением, теперь им стал он, – говорила Моник Браун, мама Диона. – Она не встретилась с ним и теперь смотрит на нас сверху».

Уэйтерс был средним ребенком из трех детей Моник. У отца же было еще 12 детей помимо него. «Отец не всегда был рядом. Но он есть. Мы общаемся. Когда я рос, всегда хотел, чтобы был отец. Но со мной всегда рядом отчим».

Уэйтерс рос в неблагополучном районе Филадельфии. В восемь лет обычная поездка с мамой в парк чуть не закончилась трагедией – они случайно попали под какую-то перестрелку. Перед его 15-летием на тех же улицах застрелен двоюродный брат. Через год умер еще один. Спустя три месяца после этого застрелен лучший друг Уэйтерса. Вскоре – смерть еще одного двоюродного брата.