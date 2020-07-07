Маму ранили в ногу, братья умирали в перестрелках, отец ушел из семьи. Так выживал и рос одноклубник Леброна
Дион Уэйтерс родился, когда его матери было 17 лет. Через четыре часа после рождения скончалась бабушка. Отец в это время сидел в тюрьме. «Она была моим вдохновением, теперь им стал он, – говорила Моник Браун, мама Диона. – Она не встретилась с ним и теперь смотрит на нас сверху».
Уэйтерс был средним ребенком из трех детей Моник. У отца же было еще 12 детей помимо него. «Отец не всегда был рядом. Но он есть. Мы общаемся. Когда я рос, всегда хотел, чтобы был отец. Но со мной всегда рядом отчим».
Уэйтерс рос в неблагополучном районе Филадельфии. В восемь лет обычная поездка с мамой в парк чуть не закончилась трагедией – они случайно попали под какую-то перестрелку. Перед его 15-летием на тех же улицах застрелен двоюродный брат. Через год умер еще один. Спустя три месяца после этого застрелен лучший друг Уэйтерса. Вскоре – смерть еще одного двоюродного брата.
«Это сложно, особенно для ребенка. Ты просто думаешь, что теряешь всех. Но в конце конов у тебя все равно есть семья».
Еще одна история. Мама возвращалась на машине с подругами, и ее обстреляли. Тоже случайно – просто перепутали с другой машиной. Мама получила ранение в ногу. Уэйтерс в ту ночь не спал, как и всегда, когда ждал ее.
Зазвонил телефон. Маму застрелили – так сказал звонивший. «Когда так говорят, кажется, что речь идет о смерти», – вспоминал Уэйтерс. Движение пули замедлила дверь, которую она пробила насквозь.
«Моя мама, это мое сердце и душа. Она – причина, почему я просыпаюсь каждый день и прихожу сюда и делаю то, что делаю. Сильная и одинокая, подняла меня. С первого дня всегда была рядом. Говорила мне не сдаваться, когда я уже был готов – не позволяла мне этого делать. Это мотивировало, заставляло работать усерднее, стать лучше на площадке и вне ее».
Все детство Уэйтерс швырял мяч в кольцо – сутками и при любой погоде . Здорово справлялся, но переходить на новый уровень было сложно. Две недели проплакал, когда перевели в другую школу, но мама твердила: «Справься с этим, продержись, выдержи». Ей говорили о нем: «Вопрос не в таланте, ему нужно научиться работать».
Тренерам было нелегко: в атаке у молодого Уэйтерса все четко, но из-за кривой уличной школы рядом стояли большие вопросы по подходу к делу и игре в защите. Конфликты с тренерами случались часто. Мама дважды внепланово ездила к нему, сотнями звонков пыталась успокоить. «Она бы не позволила мне сдаться, и за это я очень ей благодарен».
Уэйтерс в НБА: переел конфет с каннабисом, пропускал гимн и уверен, что баскетбол – самая легкая часть жизни
Уэйтерс справился, выдержал и научился. Бился за Сиракузский университет, позже – драфт 2012 года, «Кливленд», сборная новичков НБА в первом же сезоне. А дальше – совсем другая жизнь: карьера в НБА и еще рождение сына – Диона Рамика Уэйтерса. Рамик – среднее имя – в честь погибшего лучшего друга.
«Проходя через то, что я пережил в детстве и не имея рядом отца, я всегда говорил себе, что сам стану лучшим отцом, каким только могу стать».
Странные истории с гимном США в американском спорте происходят регулярно. В одну из таких угодил Дион Уэйтерс. В 2014 году он играл за «Кливленд» и тогда пропустил исполнение гимна. По данным журналиста Криса Хэйнса – из-за религиозных убеждений. Уэйтерс тогда опроверг: это не касается религии, он просто опоздал.
В 2019-м Уэйтерса трижды штрафовал «Майами». Сначала за публичное недовольство небольшим игровым временем, потом за непрофессиональное поведение на скамейке запасных. И за то, что переел конфет с каннабисом в самолете и перенес паническую атаку. За такое Уэйтерс получил десять матчей дисквалификации без сохранения зарплаты.
За эту историю Уэйтерса троллят до сих пор. Сейчас он в «Лейкерс». Когда клуб объявил о переходе Джей Ар Смита, один из пользователей написал: «Свершилось! Отбросьте «Хеннеси» и мармеладные конфеты в сторону. Дион Уэйтерс и Джей Ар Смит объединяются».
«Ты не мог дождаться, чтобы написать эту банальную ерунду. Удачи тебе в жизни», – пульнул ответ Уэйтерс, прилепив эмодзи с лицом клоуна.
«Люди говорят: «Откуда у тебя такая уверенность?» Просто я справился с некоторыми тяжелейшими периодами, которые только могут быть у человека. И не боюсь взять на себя ответственность в конце матча, сделать бросок. Потому что только две вещи могут случиться – либо ты пройдешь мимо, либо сделаешь это. Я бы ничего не изменил в жизни. Но иногда думаешь, черт возьми, а если бы они все были здесь, чтобы все это увидеть – игру, как я живу мечтой. Это единственное о чем я думаю.
Я прошел в жизни так много, что баскетбол – это самая легкая ее часть. Пройди через это же ты, ты бы был счастлив просто остаться живым».