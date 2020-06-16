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Он чуть не умер при землетрясении на Гаити – ноги придавились рухнувшей стеной и отказали
На старте карьеры в НБА форвард «Атланты» Скал Лабиссьер мелькал в ролике, где помогал переобуваться Демаркусу Казинсу. А потом сам круто заиграл и, например, стал самым молодым игроком «Сакраменто» с 30+ очками и 10+ подборами в одной игре.
Всех этих успехов могло и не быть.
В детстве Скал чаще играл в футбол, но к 12 годам вымахал ростом с Ибрагимовича, тогда мама предложила заняться баскетболом. Папа показал НБА по телевизору: «Видишь того парня? Это Кобе Брайант». Новый вид спорта захватил, и Скал с братом начертили трехочковую линию во дворе перед кольцом, где репетировали движения лидера «Лейкерс».
Руководитель некоммерческой организации Reach Your Dream, которая увозит талантливых детей в США, Джеральд Хэмилтон рассказывал: «Мне говорили, что в Гаити есть парень, который кладет трехи и данки, и я поразился – ему же было всего 13. Мы подготовили все документы, чтобы перевезти его сюда, а через пять дней после этого прогремело землетрясение».
Оно произошло 12 января 2010 года: основной толчок – с магнитудой 7, затем повторные толчки, 15 из которых с магнитудой 5. Такое масштабное землетрясение произошло на Гаити впервые за более чем 250 лет. Число погибших по разным данным – от 100 до 300 тысяч человек.
В тот день 13-летний Скал, который уже дорос до двух метров, прибежал с тренировки по баскетболу и пошел мыть руки перед обедом. Тогда начались толчки. Землетрясение прогремело, когда он вместе с младшим братом прибежал к маме. Они опирались на стену, но она стала рушиться – только стол не давал ей рассыпаться полностью. «Думал, что умру», – коротко вспоминал позже Скал.
Грохот сменился тишиной, а потом стали слышны крики отца. Он остался снаружи – ремонтировал баскетбольное кольцо. Он видел, как дом начал разваливаться. Услышав голос жены и детей, отец понесся за помощью. В ловушке они пробыли три часа.
Стена придавила брата. Скал сидел с поджатыми ногами к груди и тоже был придавлен стеной. Двигаться он не мог вообще. «Положение было таким неудобным. Некоторое время я не чувствовал ног. Они немели».
«Отец сходил с ума, – рассказывал Скал. – Просто не мог поверить, что дом вот так просто рухнул прямо на нас. Сказал, ему казалось – мы уже мертвы. Он продолжал нас звать и искать под обломками.
Я был под стеной и кричал: «Папа, ты обещал мне, что я буду играть в НБА!».
«Я едва мог двигаться и вообще не мог ходить. Меня понесли, ноги, которых я не чувствовал, просто волочились следом. Пара сотен человек из разрушенных домов той ночью спали на улице. Каждый раз, когда я хотел повернуться, мои ноги кто-то должен был поднимать и переворачивать – я не мог сделать это самостоятельно
Тогда я спрашивал – буду ли вообще когда-то играть в баскетбол».
Больницы тогда перегружены, поэтому никакого лечения практически нет. Прошло две недели, прежде чем Скал смог ходить. И еще несколько недель после – чтобы ходить, не хромая.
Только благодаря Хэмилтону и его программе Reach Your Dream Скал через восемь месяцев поехал в США – сквозь все заявки, разрешения, документы. Он переехал в Кордову (штат Теннеси), где зачислился в восьмой класс.
Еще одно воспоминание от основателя лагеря Fab Frosh Клэя Дейда: «Редко бывает, чтобы мы приглашали игрока, которого не видели вообще. Когда я его встретил, был поражен его вежливостью и дружелюбием. А с первой же игры он был великолепен. Не зря получил награду Top Prospect To Watch».
Дальше – Кентукки и НБА. Скал попал в «Сакраменто». В 2017-м, перед своим вторым сезоном в НБА, он приехал в Гаити, чтобы организовать баскетбольный лагерь, а там встретился с мужчиной, который помогал его отцу тогда в 2010-м вытаскивать семью из-под обломков.
«Я многое преодолел в своей жизни – физически, умственно, эмоционально. Землетрясение навсегда изменило сотни тысяч людей. Показало, что жизнь может быть отнята в любой момент. Я был близок к тому, чтобы потерять все. Теперь у меня есть гораздо больше всего того, чего стоит ждать – в жизни и на баскетбольной площадке. И я не буду воспринимать это как должное».