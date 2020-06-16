Он чуть не умер при землетрясении на Гаити – ноги придавились рухнувшей стеной и отказали

В тот день 13-летний Скал, который уже дорос до двух метров, прибежал с тренировки по баскетболу и пошел мыть руки перед обедом. Тогда начались толчки. Землетрясение прогремело, когда он вместе с младшим братом прибежал к маме. Они опирались на стену, но она стала рушиться – только стол не давал ей рассыпаться полностью. «Думал, что умру», – коротко вспоминал позже Скал.

Грохот сменился тишиной, а потом стали слышны крики отца. Он остался снаружи – ремонтировал баскетбольное кольцо. Он видел, как дом начал разваливаться. Услышав голос жены и детей, отец понесся за помощью. В ловушке они пробыли три часа.

Стена придавила брата. Скал сидел с поджатыми ногами к груди и тоже был придавлен стеной. Двигаться он не мог вообще. «Положение было таким неудобным. Некоторое время я не чувствовал ног. Они немели».

«Отец сходил с ума, – рассказывал Скал. – Просто не мог поверить, что дом вот так просто рухнул прямо на нас. Сказал, ему казалось – мы уже мертвы. Он продолжал нас звать и искать под обломками.

Я был под стеной и кричал: «Папа, ты обещал мне, что я буду играть в НБА!».