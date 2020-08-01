Самое необычное лого клуба – фото мальчика с крыльями. Это сын президента, которого расстреляли при госперевороте

В 1975-м в стране произошел государственный переворот, организованный младшими офицерами армии. 15 августа того года вооруженные оппозиционеры под руководством майоров Сайеда Фарука Рахмана и Рашида атаковали резиденцию шейха Муджибура (). На тот момент там находилась вся его семья (кроме двух дочерей – они были в Германии на учебе). Погибли все.

Фарук и Рашид захватили власть и лишились ее спустя три месяца – их точно также сбросили с власти с помощью силы. Муджибура Рахман и его погибшую семью до сих пор оплакивают жители возле мемориала, поставленного у их дома (где они и были убиты).

Память по шейху Расселлу – младшему сыну Рахмана – погибшего в перестрелке:

Назвали клуб «Шейх Расселл» в его честь. На лого поместили детскую фотографию на фоне херувима.

Именем шейха в Бангладеше назвали национальные соревнования по настольному теннису и плаванию.

В Дакке (столица Бангладеша) есть два музея, названные в его честь.

Президент «Шейха Расселла» Сайфул Бари Титул говорит: «Это важная часть нашей истории. Бангладеш должен помнить о жертвах той ужасной ночи. К сожалению, иногда погибают даже очень молодые люди. Мы должны помнить их имена».

И да, клуб каждый год вспоминает Муджибура в день его рождения и в день смерти.