«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту

С эмблемы убрали три полумесяца (герб города и символ изгиба реки Гаронна). А еще на логотипе изменено название клуба (стало созвучно на манер клубов НБА и НХЛ). Было «Girondins de Bordeaux» (Жирондисты из Бордо). Стало «Bordeaux Girondins» (Бордийские жирондисты).

О ситуации Высказался даже мэр Бордо Николас Флориан:

«Мы призываем бойкотировать все продукты с символикой, которую сейчас выпускает «Бордо». Если этот президент клуба не может оправдать доверие фанатов, то он должен уйти».

Генеральный директор клуба Фредерик Лонгепе в официальных заявлениях не обращает внимания на критику:

«Этот логотип мы показывали многим людям в течение года. Они приятно удивлены, оценив его эстетику и современность. За 140 лет истории это девятый логотип клуба. В последний раз его меняли 20 лет назад. Думаю, сейчас самое время это сделать. И могу точно сказать, что именно этот логотип мы будем использовать. С ним «Бордо» приобретет популярность во всем мире».

Лига 1 же просит политиков не вмешиваться в дела клуба и дать им самим разобраться с логотипом.