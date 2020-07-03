Бордо
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#Бордо #Футбол #Лига 1

«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту

03 июля, 16:30
Дмитрий Проскурин

«Бордо» обновил эмблему. Но фанаты бунтуют. Они оставили больше 700 дизлайков под видео с новым лого (сейчас там нет и ста лайков). И написали такие комментарии:

«Это не «Бордо»! Логотип – уровень студента колледжа».

«Как обычно решил бизнес. Маркетинг оказался важнее истории клуба».

«Мой двоюродный брат в Paint нарисует лучше».

Фанаты протестовали на улице еще до показа эмблемы. Почти три тысячи человек собрались на площади в Бордо. Они недовольны, что клубом теперь рулят американские инвесторы, которые потратили на редизайн всей клубной символики два миллиона евро.

Ютуб-канал Girondins4ever

С эмблемы убрали три полумесяца (герб города и символ изгиба реки Гаронна). А еще на логотипе изменено название клуба (стало созвучно на манер клубов НБА и НХЛ). Было «Girondins de Bordeaux» (Жирондисты из Бордо). Стало «Bordeaux Girondins» (Бордийские жирондисты).

О ситуации Высказался даже мэр Бордо Николас Флориан:

«Мы призываем бойкотировать все продукты с символикой, которую сейчас выпускает «Бордо». Если этот президент клуба не может оправдать доверие фанатов, то он должен уйти».

Генеральный директор клуба Фредерик Лонгепе в официальных заявлениях не обращает внимания на критику:

«Этот логотип мы показывали многим людям в течение года. Они приятно удивлены, оценив его эстетику и современность. За 140 лет истории это девятый логотип клуба. В последний раз его меняли 20 лет назад. Думаю, сейчас самое время это сделать. И могу точно сказать, что именно этот логотип мы будем использовать. С ним «Бордо» приобретет популярность во всем мире».

Лига 1 же просит политиков не вмешиваться в дела клуба и дать им самим разобраться с логотипом. 

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Комментарии (3)
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Андрей А
03 июля, 19:30

Стильный современный логотип, да, на американский манер, но чем это плохо? Глобализация!

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Kreator
04 июля, 18:29

Потому что это мазня школьника 3 класса, не имеет ничего общего с историей клуба. А про искаверканное название кошмар! Представьте ваше имя и фамилию местами поменять.

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Михаил
04 июля, 09:27

Весьма могу понять протестующих. Безусловно, не дай Бог, оказавшись на их месте, я бы тоже протестовал. Для поклонника история клуба имеет огромнейшее значение. Клуб должен принадлежать поклонникам, а не "людям по всему миру", тем не менее лично мне лого нравится, в отличии от случая с "Ювентусом" выглядит вполне сносно.

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