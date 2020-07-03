«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту
«Бордо» обновил эмблему. Но фанаты бунтуют. Они оставили больше 700 дизлайков под видео с новым лого (сейчас там нет и ста лайков). И написали такие комментарии:
«Это не «Бордо»! Логотип – уровень студента колледжа».
«Как обычно решил бизнес. Маркетинг оказался важнее истории клуба».
«Мой двоюродный брат в Paint нарисует лучше».
Фанаты протестовали на улице еще до показа эмблемы. Почти три тысячи человек собрались на площади в Бордо. Они недовольны, что клубом теперь рулят американские инвесторы, которые потратили на редизайн всей клубной символики два миллиона евро.
С эмблемы убрали три полумесяца (герб города и символ изгиба реки Гаронна). А еще на логотипе изменено название клуба (стало созвучно на манер клубов НБА и НХЛ). Было «Girondins de Bordeaux» (Жирондисты из Бордо). Стало «Bordeaux Girondins» (Бордийские жирондисты).
О ситуации Высказался даже мэр Бордо Николас Флориан:
«Мы призываем бойкотировать все продукты с символикой, которую сейчас выпускает «Бордо». Если этот президент клуба не может оправдать доверие фанатов, то он должен уйти».
Генеральный директор клуба Фредерик Лонгепе в официальных заявлениях не обращает внимания на критику:
«Этот логотип мы показывали многим людям в течение года. Они приятно удивлены, оценив его эстетику и современность. За 140 лет истории это девятый логотип клуба. В последний раз его меняли 20 лет назад. Думаю, сейчас самое время это сделать. И могу точно сказать, что именно этот логотип мы будем использовать. С ним «Бордо» приобретет популярность во всем мире».
Лига 1 же просит политиков не вмешиваться в дела клуба и дать им самим разобраться с логотипом.
Весьма могу понять протестующих. Безусловно, не дай Бог, оказавшись на их месте, я бы тоже протестовал. Для поклонника история клуба имеет огромнейшее значение. Клуб должен принадлежать поклонникам, а не "людям по всему миру", тем не менее лично мне лого нравится, в отличии от случая с "Ювентусом" выглядит вполне сносно.