Исландия
У футбольной Исландии новое лого. Нам нем – герои народных мифов об орле, быке, великане и драконе
06 июля, 14:07
Исландия показала новый логотип и айдентику (форму, шрифт, музыку) для футбольной команды. Лого состоит из четырех мифических духов , которые заселили страну до появления людей.
Бык.
Орел.
Дракон.
Великан.
А для погружения в холод и эпичность скандинавских традиций есть еще и видео.
А вот так выглядит форма исландцев.
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