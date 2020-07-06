Исландия
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#Исландия

У футбольной Исландии новое лого. Нам нем – герои народных мифов об орле, быке, великане и драконе

06 июля, 14:07

Исландия показала новый логотип и айдентику (форму, шрифт, музыку) для футбольной команды. Лого состоит из четырех мифических духов , которые заселили страну до появления людей.

Официальный сайт федерации футбола Исландии

Бык.

Орел.

Дракон.

Великан.

А для погружения в холод и эпичность скандинавских традиций есть еще и видео.

А вот так выглядит форма исландцев.

Официальный сайт федерации футбола Исландии

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