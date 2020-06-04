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Президент Туркменистана снимает нечто. Ездит вокруг кратера, читает рэп, поднимает золотую штангу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во Всемирный день велосипеда (кстати, его отмечают в мире по инициативе Туркменистана с 2018 года) открыл монумент «Велосипед»: земной шар, вокруг которого едут велосипедисты золотого цвета в натуральную величину, а внизу еще идут верблюды и кони.
Но больше запомнилось видео. Бердымухамедов идет вместе с велосипедом и смотрит на памятник. И все это под танцевальную песню на туркменском с припевом «Спорт! Спорт! Спорт!».
Но для Бердымухамедова это обычное видео. Он очень любит удивлять.
Вот он читает с внуком рэп-трек «Спортивный Туркменистан» на смеси туркменского и английского.
Поднимает золотую (?!) штангу.
Стреляет по мишеням с велосипеда.
Катается вокруг газового кратера на внедорожнике.
На основе своих чертежей собрал раллийный автомобиль.
Поработал диджеем на Новый год.
И душевная классика. Рэп про любимого коня с внуком. Ты — святомоленье, Ровач!