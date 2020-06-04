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#политика #Гурбангулы Бердымухамедов #Туркменистан

Президент Туркменистана снимает нечто. Ездит вокруг кратера, читает рэп, поднимает золотую штангу

04 июня, 11:57

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во Всемирный день велосипеда (кстати, его отмечают в мире по инициативе Туркменистана с 2018 года) открыл монумент «Велосипед»: земной шар, вокруг которого едут велосипедисты золотого цвета в натуральную величину,  а внизу еще идут верблюды и кони. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО «ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ»

Но больше запомнилось видео. Бердымухамедов идет вместе с велосипедом и смотрит на памятник. И все это под танцевальную песню на туркменском с припевом «Спорт! Спорт! Спорт!». 

Но для Бердымухамедова это обычное видео. Он очень любит удивлять.

Вот он читает с внуком рэп-трек «Спортивный Туркменистан» на смеси туркменского и английского.

Поднимает золотую (?!) штангу.

Стреляет по мишеням с велосипеда.

Катается вокруг газового кратера на внедорожнике.

На основе своих чертежей собрал раллийный автомобиль.

Поработал диджеем на Новый год.

И душевная классика. Рэп про любимого коня с внуком. Ты — святомоленье, Ровач!

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