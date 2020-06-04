Президент Туркменистана снимает нечто. Ездит вокруг кратера, читает рэп, поднимает золотую штангу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во Всемирный день велосипеда (кстати, его отмечают в мире по инициативе Туркменистана с 2018 года) открыл монумент «Велосипед»: земной шар, вокруг которого едут велосипедисты золотого цвета в натуральную величину, а внизу еще идут верблюды и кони.