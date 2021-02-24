Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
«С самого первого момента в «Реале» я понимал, что буду тренироваться с великими игроками. Поначалу немного стеснялся, но потом постепенно узнавал игроков и понимал, как работает команда.
Сейчас я чаще играю и получаю больше времени на поле. Не могу сказать, что я постоянный член основы. И вообще, для меня безумно думать, что я чуть не бросил футбол, а теперь играю в «Реале».
Эти слова принадлежат Ферлану Менди. К 25 годам он прошел путь от борьбы за возможность ходить до основы «Реала».
Что за история про «чуть не бросил футбол»?
«Я получил главный шанс в «ПСЖ». В «Экевийи» я особо не выделялся, но меня пригласили в Париж. Я провел там 8 лет (с 2004-го по 2012-й). И пережил все: был лучшим защитником, поборол болезнь, а потом вернулся и снова стал лучшим».
В 2010-м Менди почувствовал непонятную боль в бедре. Он действительно не мог описать ощущения: в ноге то ли тянуло, то ли покалывало. Тренер «ПСЖ» отправил его к медикам основы на обследования. Те посоветовали походить на массаж.
Первоначально массаж снимал спазмы. Но на фоне холодных времен года боль стала сильнее. Тогда уже Менди обратился в больницу и провел полное обследование.
Диагноз – воспаление (артрит) тазобедренного сустава. После дополнительного осмотра врачи нашли еще и инфекцию. Изначально они говорили, что Менди пропустит два-три месяца и вернется в футбол. Но спустя две недели врач пришел к нему в палату и сказал: «Мне жаль это говорить, но ты, возможно, больше не будешь играть в футбол. Да что там: парень, ты вряд ли будешь ходить».
«Я провел в гипсе два или три месяца. Все это время я жил со словами того врача. Даже когда мои анализы показывали малейший намек на выздоровление, я хотел достичь большего результата. Я верил и продолжал восстанавливаться.
Когда через несколько месяцев мне сняли гипс, то я услышал: «Ферлан, тебе нужно быть аккуратным. Вставай на ноги постепенно. Я подумал: «Да чего там». Встал на ноги и упал. Все время, что я был в гипсе, я не вставал. Поэтому мои ноги ослабли. Они потеряли всю энергию, но я не потерял веру в себя.
Я лежал в кровати. Потом был в инвалидном кресле. Потом – на костылях. Но я все пережил».
Менди вернулся в футбол через год. Еще полтора года тренировался и играл с болью в бедре. А потом благодаря работе с парижскими физиотерапевтами боль прошла.
«Правда в том, что я ни на секунду не сомневался, что однажды сыграю в футбол. Даже когда врач сказал мне, что я никогда больше не буду ходить».
Менди всегда говорил, что на том этапе жизни у него были две проверки. Первая – та травма, ее он достойно выдержал. Вторая – смерть папы. Менди научился справляться с мыслями о потери отца до травмы. Но во время восстановления его часто накрывала депрессия от мыслей из-за папы.
Менди пожертвовал «ПСЖ» ради постоянной игры со взрослыми. Для этого уехал к любителям
После лечения Менди вернулся в «ПСЖ», и там ему дали год на восстановление и возвращение к лучшей форме. Этого времени Менди не хватило. Он ушел из «ПСЖ» в 2012-м. Тогда ему пришло приглашение от «Монтуа», который выступал в любительской лиге.
Менди вспоминает:
«В то время я попросил агента найти мне команду на время. Однажды он позвонил и сказал, что со мной свяжутся люди из «Монтуа». Я поискал информацию о нем и понял, что это полупрофессиональный клуб.
Я немного сомневался. Но при первом общении мне сказали, что я им очень нужен. Они рассказали, что я буду важнейшей ячейкой команды. Я согласился».
Через год его нашел «Гавр» и вернул на высший уровень.
Переход в «Лион» мог сорваться, потому что Менди сбрасывал неизвестный номер – это звонил тренер
В «Лионе» Менди провел два года. О нем он говорил после ухода в «Реал»:
«Это главный клуб моей жизни. В нем я достиг главного прогресса. В нем я стал по-настоящему взрослым футболистом. Я благодарен «Лиону». Если у меня когда-нибудь появится возможность вернуться, я обязательно сделаю это».
Но сам Менди мешал трансферу в «Лион». В 2017-м тренером «Лиона» был Бруно Женезио. Он лично пытался договориться с Менди, но не мог до него дозвониться – Менди видел неизвестный номер, думал, что это журналисты, и сбрасывал.
Потом говорил:
«Мне позвонил агент и сказал: «Ферлан, что за дела? Почему ты сбрасываешь звонки тренера «Лиона»? У них есть очень серьезное предложение к тебе». Я обалдел, позвонил и извинился. Мы договорились в тот же день».
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За два года в «Реале» он стал одним из важнейших игроков. В этом сезоне у него Менди отыграл 20 матчей в Примере.
Менди – 21-й игрок «Реала», забивший гол в Примере. Это рекорд турнира