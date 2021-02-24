Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол

Что за история про «чуть не бросил футбол»?

«Я получил главный шанс в «ПСЖ». В «Экевийи» я особо не выделялся, но меня пригласили в Париж. Я провел там 8 лет (с 2004-го по 2012-й). И пережил все: был лучшим защитником, поборол болезнь, а потом вернулся и снова стал лучшим».

В 2010-м Менди почувствовал непонятную боль в бедре. Он действительно не мог описать ощущения: в ноге то ли тянуло, то ли покалывало. Тренер «ПСЖ» отправил его к медикам основы на обследования. Те посоветовали походить на массаж.

Первоначально массаж снимал спазмы. Но на фоне холодных времен года боль стала сильнее. Тогда уже Менди обратился в больницу и провел полное обследование.

Диагноз – воспаление (артрит) тазобедренного сустава. После дополнительного осмотра врачи нашли еще и инфекцию. Изначально они говорили, что Менди пропустит два-три месяца и вернется в футбол. Но спустя две недели врач пришел к нему в палату и сказал: «Мне жаль это говорить, но ты, возможно, больше не будешь играть в футбол. Да что там: парень, ты вряд ли будешь ходить».

«Я провел в гипсе два или три месяца. Все это время я жил со словами того врача. Даже когда мои анализы показывали малейший намек на выздоровление, я хотел достичь большего результата. Я верил и продолжал восстанавливаться.

Когда через несколько месяцев мне сняли гипс, то я услышал: «Ферлан, тебе нужно быть аккуратным. Вставай на ноги постепенно. Я подумал: «Да чего там». Встал на ноги и упал. Все время, что я был в гипсе, я не вставал. Поэтому мои ноги ослабли. Они потеряли всю энергию, но я не потерял веру в себя.

Я лежал в кровати. Потом был в инвалидном кресле. Потом – на костылях. Но я все пережил».