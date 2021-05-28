Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
Почему в этом сезоне Зидан ничего не выиграл и почему в другом клубе у него вряд ли получится
Зидан ушел из «Реала» после сезона без титулов. Этот год был самым сложным в его тренерской карьере – по условиям, в которых он оказался.
Это и куча травм – больше не было ни в одном топ-клубе, кроме «Ливерпуля». И постаревшие лидеры: Рамос (35 лет), Бензема (33), Кроос (31), Модрич (35). И состав, в котором стало меньше топ-игроков: ушел Роналду, окончательно сдулись и не играют Марсело с Иско, нет прежнего Бэйла, Хамеса.
Азара купили за 115 миллионов, но он либо травмированный, либо играет слабо-средне. Родриго и Винисиус (за них заплатили 90 миллионов) не могут выйти на уровень «Реала» – на двоих забили 8 голов в этом сезоне. Менди достойно заменяет Марсело, но все равно не такой космический.
В общем, уровень состава понизился. Вместе с этим ухудшились результаты. Вроде все логично. Только есть но: Зидан мог избежать снижения уровня команды – развитием молодых игроков.
В разное время ему не подошли Хакими, Маркос Льоренте, Тео Эрнандес. Хакими – сейчас, возможно, лучший латераль планеты. Льоренте – один из лучших игроков Примеры этого сезона. Тео Эрнандес – один из сильнейших крайних защитников. А есть еще примеры Эрмосо, Эдегора и Регилона – они тоже не подошли Зидану, хотя в других клубах мощно себя проявляют.
Для баланса: при Зидане ощутимо спрогрессировали Васкес и Вальверде. Но список выше перевешивает.
К чему все это – для побед Зидану нужен подбор готовых звезд футбола. Чтобы хотя бы половина состава – лучшие игроки мира на своих позициях. И важно: индивидуально лучшие, а не только внутри определенной системы. Футбол Зидана строится на индивидуальностях, а не на системе.
Прямо сейчас в мире есть только три команды, где на каждой позиции играют сильнейшие.
«Бавария» – там уже Нагельсманн. «Манчестер Сити» – сами знаете, кто там. И еще один, намного больше подходящий и просто лучший для Зидана клуб.
«ПСЖ» – идеальный вариант для Зидана
«ПСЖ» на протяжении пяти лет назначает тренеров-гиков. Эмери, Тухель, Почеттино. При этом набирая состав, который под эти гик-требования не совсем подходит.
Эмери мучил их нескончаемыми теориями, на которых игроки засыпали. Тухель пытался балансировать, но строгая позиционная игра не подходила главным звездам Неймару и Мбаппе – они все равно не работали в прессинге. Почеттино перегружает игроков на тренировках – его фишка в интенсивном прессинге, состав «ПСЖ» это пока либо не может принять, либо не хочет.
И все трое не нашли фулл-контакт с игроками. Эмери, Тухель и Почеттино просто никогда до этого не работали со звездами. Они их делали из хороших игроков, но с готовыми топами опыта не было.
Мы ругаем звезд «ПСЖ», но с годами команда становилась послушнее и дисциплинированнее. Сам факт, что они отчасти подстраивались под непростых Эмери и Тухеля, о многом говорит. Но все равно они были им противоестественны. «ПСЖ» оставался импульсивной, где-то ленивой, тщеславной командой-селебрити.
Кажется, они устали от тренеров-гиков, от этих подстроек друг под друга. Подсознательно (а может, и сознательно) они хотят тренера другого типа. Который не будет просить того, чего они не хотят или не умеют. И не будет подгонять их под свое видение. А, наоборот, построит игру, исходя из их лучших качеств. Поймет, станет своим – потому что сам знает, что такое быть футболистом-звездой. А еще тот, кто знает, как побеждать в Лиге чемпионов – главного, чего не хватает «ПСЖ».
На самом деле тренеров с таким набором качеств сейчас практически нет. Это сложная задача в 2021 году – тренировать звезд-индивидуалистов и при этом побеждать.
Но есть Зидан.
По-моему, они идеально созданы друг для друга. И какой момент: Зидан освободился, а Почеттино хочет уйти из «ПСЖ».
до ужаса слабая статья. В стиле, зидан в реале тренировал звезд - теперь в псж иди тренируй звезд. С псж внутренние трофеи( пусть и как мы видим не все) соберу даже я в роли тренера. Зидан довольно слабый стратег, но хороший мотиватор, подобрать для него клуб тяжело - Зидан никогда не тренировал ничего кроме родного реала, и все те же игроки. зидан пришел -был уже и кроос ,и бензема, и варан и рамос и марсело и каземиро и модрич ,он их и тренировал все эти годы.Ему просто нужен новый вызов, французский псж -как вариант, но мне кажется там скучно ему будет, думал он мог бы возглавить юве.. но уже поздно)