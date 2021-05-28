Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит

Почему в этом сезоне Зидан ничего не выиграл и почему в другом клубе у него вряд ли получится

Зидан ушел из «Реала» после сезона без титулов. Этот год был самым сложным в его тренерской карьере – по условиям, в которых он оказался.

Это и куча травм – больше не было ни в одном топ-клубе, кроме «Ливерпуля». И постаревшие лидеры: Рамос (35 лет), Бензема (33), Кроос (31), Модрич (35). И состав, в котором стало меньше топ-игроков: ушел Роналду, окончательно сдулись и не играют Марсело с Иско, нет прежнего Бэйла, Хамеса.

Азара купили за 115 миллионов, но он либо травмированный, либо играет слабо-средне. Родриго и Винисиус (за них заплатили 90 миллионов) не могут выйти на уровень «Реала» – на двоих забили 8 голов в этом сезоне. Менди достойно заменяет Марсело, но все равно не такой космический.