Зинедин Зидан

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Футбол
🇫🇷 Бензема сравнялся с Зиданом по голам за Францию. У обоих по 31 мячу
#Карим Бензема
Футбол
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан ушел из «Реала»
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан заболел коронавирусом
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан впервые в тренерской карьере вылетел из Лиги чемпионов
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан берет трофей в «Реале» каждые 19 матчей
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан взял в «Реале» 11 трофеев за 209 матчей
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан обошел Дель Боске по числу побед в «Реале». Впереди только Муньос, но надо выиграть больше двухсот матчей
#Зинедин Зидан
Футбол
Матч с «Эйбаром» – 200-й для Зидана в качестве тренера «Реала»
#Зинедин Зидан
Футбол
«Реал» вылетел из Кубка Испании, пропустив 4 гола – впервые так много при Зидане
#Реал
Футбол
Президент Ла Лиги мечтает, чтобы в Испании были только местные тренеры. В новом сезоне будет всего 3 иностранца
#Примера
Футбол
«Реал» с Зиданом провел 10 матчей. Выиграл только половину
#Реал
Футбол
Зидан попросил Переса оставить Марсело в составе
#Марсело
Футбол
Зидан снова возглавил «Реал». Его первый матч после возвращения станет 150-м в клубе
#Зинедин Зидан