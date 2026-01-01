Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Турниры
Зинедин Зидан
Поделиться:
Зинедин Зидан
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
Мбаппе пропустит матч с Италией из-за повреждения. Зидан подтвердил
#Килиан Мбаппе
Футбол
🇫🇷 Бензема сравнялся с Зиданом по голам за Францию. У обоих по 31 мячу
#Карим Бензема
Футбол
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан ушел из «Реала»
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан заболел коронавирусом
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан впервые в тренерской карьере вылетел из Лиги чемпионов
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан берет трофей в «Реале» каждые 19 матчей
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан взял в «Реале» 11 трофеев за 209 матчей
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан обошел Дель Боске по числу побед в «Реале». Впереди только Муньос, но надо выиграть больше двухсот матчей
#Зинедин Зидан
Футбол
Матч с «Эйбаром» – 200-й для Зидана в качестве тренера «Реала»
#Зинедин Зидан
Футбол
«Реал» вылетел из Кубка Испании, пропустив 4 гола – впервые так много при Зидане
#Реал
Футбол
Президент Ла Лиги мечтает, чтобы в Испании были только местные тренеры. В новом сезоне будет всего 3 иностранца
#Примера
Футбол
«Реал» с Зиданом провел 10 матчей. Выиграл только половину
#Реал
Футбол
Зидан попросил Переса оставить Марсело в составе
#Марсело
Футбол
Зидан снова возглавил «Реал». Его первый матч после возвращения станет 150-м в клубе
#Зинедин Зидан