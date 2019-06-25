Президент Ла Лиги мечтает, чтобы в Испании были только местные тренеры. В новом сезоне будет всего 3 иностранца
В 2016-м, когда со старта сезона чемпионата Испании начали работать 6 иностранных тренеров, президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал: «Наша цель – чтобы к 2020 году это число сократилось вдвое, и в испанской лиге чаще появлялись молодые испанские тренеры».
За несколько лет Тебас потратил около 15 миллионов евро на открытие и развитие нескольких центров по подготовке коучей. Сейчас, например, в Мадриде учатся Хави, Риера, Рауль и многие другие звезды.
Ла Лига постепенно приходит к тому состоянию, которое хотел видеть Тебас. Такая статистика была до сезона-2019/20 (приводится на старт каждого сезона):
• 2010/11 – 6 тренеров-иностранцев.
• 2011/12 – 8.
• 2012/13 – 8.
• 2013/14 – 6.
• 2014/15 – 4.
• 2015/16 – 4.
• 2016/17 – 6.
• 2017/18 – 4.
• 2018/19 – 5.
Со старта нового сезона Ла Лиги начнут работу всего три иностранных тренера (Диего Симеоне из «Атлетико», Зинедин Зидан из «Реала», Маурисио Пеллегрино из «Леганеса») – это лучший результат турнира в новом десятилетии.