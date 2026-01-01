Хавьер Тебас

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Президент Ла Лиги мечтает, чтобы в Испании были только местные тренеры. В новом сезоне будет всего 3 иностранца
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4 странных загадки вокруг ухода Месси: заговор с «Реалом», нелогичная трансферная кампания, роли двух президентов
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#Лионель Месси
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