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Зинедин Зидан
«Реал» вылетел из Кубка Испании, пропустив 4 гола – впервые так много при Зидане
06 февраля, 23:06
В четвертьфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад» выиграл 4:3 в гостях у «Реала» и вышел в следующий раунд.
- Счет открыл Мартин Эдегор – арендованный у «Реала» футболист. Помните, что в «Реале» он стал самым молодым игроком основного состава, сыграв в возрасте 16 лет и 157 дней?;
- К 56-й минуте «Реал Сосьедад» громил «Реал» 3:0, а к 69-й – 4:1;
- Голы Родриго и Начо в последние десять минут обеспечили нервную концовку, но «Реал» не спасли, он проиграл 3:4;
- Герой матча – форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак. Он отметился дублем и вообще забил в последних пяти играх семь голов;
- Под руководством Зинедина Зидана «Реал» еще ни разу до сегодняшнего дня не пропускал в одной игре четыре мяча. Но меньше чем за год вылетел из двух турниров, пропустив четырежды, да еще и дома (вспомните игру с «Аяксом» в 1/8 ЛЧ при Солари).
- «Реал» прервал 21-матчевую серию без поражений.
Три полуфиналиста Кубка Испании уже известны, это «Гранада» и «Реал Сосьедад», а еще – «Мирандес» из Сегунды. Четвертый участник полуфинала определится в игре «Атлетик» – «Барселона».
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