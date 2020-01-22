Мы знаем, где искать снег – в испанском городе, где сегодня сыграет «Реал»
Испанский клуб «Унионистас де Саламанка», с которым сегодня играет «Реал» в Кубке Испании, выложил фотографии своего стадиона перед матчем. Все поле замело снегом – непривычная картина для Испании.
Это нормальная погода для Испании?
Не настолько необычная, как может показаться. Снег выпал ночью – в самый холодный промежуток дня. Сайты, показывающие погоду в интернете, утверждают, что по ночам температура и правда опускается до -2, зато днем поднимается почти до 10 градусов. Матч играют в 11 часов вечера по мск – к этому времени температура может опуститься до 3-5 градусов, но до снега вряд ли дойдет.
Такие перепады между дневной и ночной температурой нормальны для центральной Испании. Саламанка расположена в регионе с семиаридным климатом: обычно это достаточно высокая высота над уровнем моря (у Саламанки – 800 метров) и удаленность от крупных океанов или морей. В России подобный климат наблюдается в некоторых регионах Кавказа.
Чем еще интересен этот матч?
- На предыдущем этапе «Унионистас» выбили «Депортиво», который сейчас играет в Сегунде. В основное время была ничья, а по пенальти – 8:7.
- Сама известная история: когда футболисты «Унионистас» праздновали предстоящую игру с «Реалом», одного из них спросили, что он думает о жеребьевке. «Зидан, наверное, обосрался от страха», – ответил игрок.
- Стадион «Унионистас» вмещает только 4 тысячи человек. «Реал» предлагал провести матч на «Бернабеу», чтобы деньги от продаж при этом ушли «Унионистас». Но клуб отказался.