Мы знаем, где искать снег – в испанском городе, где сегодня сыграет «Реал»

Это нормальная погода для Испании?

Не настолько необычная, как может показаться. Снег выпал ночью – в самый холодный промежуток дня. Сайты, показывающие погоду в интернете, утверждают, что по ночам температура и правда опускается до -2, зато днем поднимается почти до 10 градусов. Матч играют в 11 часов вечера по мск – к этому времени температура может опуститься до 3-5 градусов, но до снега вряд ли дойдет.