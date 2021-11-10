Зинедин Зидан

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«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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Почему в футболе запретили украшения, хотя раньше их носили? Это из-за риска травм. Однажды обручальное кольцо оторвало футболисту палец
#Криштиану Роналду
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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#Россия
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Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
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#Зинедин Зидан
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Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Особый сотрудник «Реала». Чинит психологию игроков, учит Зидана йоге и скрывается от журналистов
#Реал
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
Почему «Реал» упал в кризис? Объясняют эксперты по клубу
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#Реал
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Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
#Гути
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Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным
#Василий Уткин
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
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#Арсенал
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Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана
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#Андреа Пирло
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Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
#Давид Беттони
Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет
#кино
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
#Гарет Бэйл
Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
#Гарет Бэйл
У Зидана умер брат. Семья для него – все
#Зинедин Зидан
Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
#Андрей Лунин
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
#Реал
Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело
#Реал
9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»
#Зинедин Зидан
Зидан вернулся в «Реал». Главное
#Реал