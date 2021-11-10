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Зинедин Зидан
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Зинедин Зидан
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Новости
«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
1
#Карим Бензема
04 мая, 16:15
1
Почему в футболе запретили украшения, хотя раньше их носили? Это из-за риска травм. Однажды обручальное кольцо оторвало футболисту палец
#Криштиану Роналду
10 ноября 2021, 13:55
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
2
#Россия
08 июля 2021, 20:18
2
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
2
#Зинедин Зидан
28 мая 2021, 17:05
2
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая 2021, 00:58
Особый сотрудник «Реала». Чинит психологию игроков, учит Зидана йоге и скрывается от журналистов
#Реал
14 апреля 2021, 14:10
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля 2021, 15:35
Почему «Реал» упал в кризис? Объясняют эксперты по клубу
2
#Реал
09 декабря 2020, 17:35
2
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
#Гути
22 октября 2020, 14:01
3
Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным
#Василий Уткин
30 сентября 2019, 13:50
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
1
#Арсенал
20 ноября 2020, 16:46
1
Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана
1
#Андреа Пирло
09 августа 2020, 12:05
1
Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
#Давид Беттони
17 июля 2020, 13:50
Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет
#кино
27 марта 2020, 22:56
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая 2020, 11:40
Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
#Гарет Бэйл
01 августа 2019, 14:51
Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
#Гарет Бэйл
22 июля 2019, 21:22
У Зидана умер брат. Семья для него – все
#Зинедин Зидан
15 июля 2019, 16:52
Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
#Андрей Лунин
16 июня 2019, 11:45
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00
Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
#Реал
31 марта 2019, 23:06
Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело
#Реал
16 марта 2019, 19:56
9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»
#Зинедин Зидан
11 марта 2019, 23:16
Зидан вернулся в «Реал». Главное
#Реал
11 марта 2019, 20:53