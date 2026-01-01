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Зинедин Зидан
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Зинедин Зидан
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«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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Почему в футболе запретили украшения, хотя раньше их носили? Это из-за риска травм. Однажды обручальное кольцо оторвало футболисту палец
#Криштиану Роналду
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
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Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
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Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
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#Гути
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Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным
#Василий Уткин
«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
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#Арсенал
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Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана
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#Андреа Пирло
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Главный помощник Зидана в «Реале» – вечный друг, который вытирал ему слезы, познакомил с женой и ведет все тренировки
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Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет
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Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
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Бэйла упрекают из-за гольфа. Он – суперфанат игры, но она влияет на здоровье
#Гарет Бэйл
Семь шагов разрыва Бэйла и «Реала»: от второго Роналду до изгоя
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У Зидана умер брат. Семья для него – все
#Зинедин Зидан
Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
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Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
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Сын Зидана играл в третьем дивизионе. Новая роль – основной вратарь «Реала»
#Реал
Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело
#Реал
9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»
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Зидан вернулся в «Реал». Главное
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