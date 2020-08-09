Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана
30 июля «Ювентус» назначил Андреа Пирло главным тренером команды U23. Так сам Пирло писал об этом назначении: «Сегодня начинается новое приключение. Я готов поделиться страстью и амбициями со своей молодой командой. Хочу поблагодарить «Ювентус» за уважение и доверие. Увидимся на поле».
Почти сразу о назначении Пирло спросили у Сарри. Тогда он еще ничего не знал о будущем увольнении, поэтому сказал так: «Тренировать Андреа Пирло? Мне бы это понравилось. Думаю, что и ему понравились бы мои футбольные идеи и стиль игры. С игроками до 23 лет он сможет поработать очень хорошо, потому что у них есть ум и энтузиазм».
8 августа «Ювентус» уволил Сарри и сразу объявил о назначении Пирло на его место. Учитывая, что первый рабочий день для Пирло был 30 июля, весь его опыт – девять дней в молодежке. За это время Пирло только успел съездить на матч «Ювентуса» U19, где просматривал потенциальных игроков для своей будущей команды.
«Ювентус» сразу видел Пирло главным тренером основной команды, но вылет из ЛЧ ускорил процесс. На это указывают даже высказывания официальных лиц клуба из открытых источников.
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сразу рассказал, что решение об увольнении Сарри клуб принял еще до вылета от «Лиона». Daily Mail пишет, что «Ювентус» согласовал назначение Пирло с лидерами клуба. Кьеллини, Буффон и Роналду поддержали смену тренера и сам приход Пирло.
Еще до вылета от «Лиона» на скорый тренерский рост Пирло намекнул президент «Ювентуса» Андреа Аньелли: «Путь из второй команды в первую относится не только к игрокам, но и к тренерам. В Европе есть примеры великих тренеров, идущих по этому пути. Надежда именно на это, но все нужно пройти шаг за шагом».
Так Аньелли сделал тонкую отсылку к карьере Зинедина Зидана, которого сам мечтал видеть в «Ювентусе» (и даже вел переговоры). Только такой неожиданный вылет «Ювентуса» из ЛЧ ускорил все процессы в клубе. Пирло даже толком не познакомился с тренерской деятельностью, а уже вступает в роль главного в первой команде.
Разница с Зиданом пока ощутимая. Так развивались их карьеры перед получением работы в топ-клубе.
Зидан:
- Работал советником Флорентино Переса и учился у Моуринью.
- Работал спортивным директором. Открыл для себя Варана.
- Работал помощником Анчелотти.
- Тренировал «Кастилью».
Пирло:
- Прошел несколько уроков в УЕФА.
Надеюсь, Пирло провалится.
Иначе получится ураганная дискредитация тренерской профессии: мол, можно добиться успеха без всякого опыта.