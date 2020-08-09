Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана

30 июля «Ювентус» назначил Андреа Пирло главным тренером команды U23. Так сам Пирло писал об этом назначении: «Сегодня начинается новое приключение. Я готов поделиться страстью и амбициями со своей молодой командой. Хочу поблагодарить «Ювентус» за уважение и доверие. Увидимся на поле».

Почти сразу о назначении Пирло спросили у Сарри. Тогда он еще ничего не знал о будущем увольнении, поэтому сказал так: «Тренировать Андреа Пирло? Мне бы это понравилось. Думаю, что и ему понравились бы мои футбольные идеи и стиль игры. С игроками до 23 лет он сможет поработать очень хорошо, потому что у них есть ум и энтузиазм».

8 августа «Ювентус» уволил Сарри и сразу объявил о назначении Пирло на его место. Учитывая, что первый рабочий день для Пирло был 30 июля, весь его опыт – девять дней в молодежке. За это время Пирло только успел съездить на матч «Ювентуса» U19, где просматривал потенциальных игроков для своей будущей команды.