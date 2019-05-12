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Зинедин Зидан
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#Реал #Примера #Зинедин Зидан

«Реал» с Зиданом провел 10 матчей. Выиграл только половину

12 мая 2019, 23:39

Зидан вернулся в «Реал» 11 марта. С тех пор клуб сыграл 10 матчей: 

  • 5 побед
  • 2 ничьи
  • 3 поражения
  • 16-12 по разнице мячей

Если смотреть на турнирную таблицу чемпионата только за этот период, то «Реал» в ней занял бы пятое место. Но так — третье. Кстати, «Реал» займет место вне топ-2 второй сезон подряд — так плохо не было уже 45 лет.

Возвращение Зидана лучше всего сказалось на:

  • Иско (вышел в старте 6 раз, хотя до этого в сезоне — только 5);
  • Бензема (забил 8 голов в 8 матчах);
  • Люка Зидане (третий вратарь сыграл матч в основе);
  • Мариано Диасе (сыграл 5 матчей, дважды выходил в старте, забил два гола).

А хуже всего — на Гарете Бэйле. Он сыграл 8 матчей, из которых в трех выходил на замену, а в мае вообще пока ни разу не попал в заявку.

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